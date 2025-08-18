Ήβη Αδάμου: Ταξίδι στο Λονδίνο με τον Μιχάλη Κουινέλη και την κόρη τους – Φωτογραφίες

Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης έκαναν ένα διάλειμμα από τη ρουτίνα τους στην Αλεξανδρούπολη και ταξίδεψαν στο Λονδίνο, μαζί με την 7χρονη κόρη τους, Ανατολή. Ο λόγος του ταξιδιού τους ήταν ιδιαίτερος και είχε έναν και μόνο σκοπό: να πραγματοποιήσουν την επιθυμία της μικρής τους.

Η κόρη του ζευγαριού είναι μεγάλη φαν του K-pop girl group Blackpink. Έτσι, η Ήβη και ο Μιχάλης δεν δίστασαν να της κάνουν το χατίρι, ταξιδεύοντας μέχρι τη βρετανική πρωτεύουσα για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του συγκροτήματος στο εμβληματικό στάδιο Wembley.

Η Ήβη Αδάμου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μερικά στιγμιότυπα από το ταξίδι τους, δείχνοντας πόσο ευτυχισμένοι είναι ως οικογένεια.

Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε το 2010 στο X-Factor και ξεκίνησε τη σχέση του δύο χρόνια αργότερα, συνεχίζει να είναι μαζί και να μοιράζεται όμορφες στιγμές, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την κόρη του.

Δείτε τις φωτογραφίες: