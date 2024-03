Η Αντιγόνη Κουλουκάκου πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Η γνωστή ηθοποιός έγινε για πρώτη φορά μαμά και έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Πιο αναλυτικά, η Αντιγόνη Κουλουκάκου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο.

Η γνωστή ηθοποιός συνόδευσε τις φωτογραφίες με μία μακροσκελή ανάρτηση, στην οποία ευχαριστεί τον κόσμο για τις ευχές και του και δεν κρύβει την απέραντη ευγνωμοσύνη και ευτυχία που νιώθει.

Οι πρώτες φωτογραφίες

”Ήρθαμε στο φως κ γεμίσαμε τον ουρανό της μαμάς αστέρια! Να είσαι ευλογημένος γερός δυνατός με τις ευαισθησίες σου, να νιώθεις να δίνεις να μοιράζεσαι κ να παίρνεις αγάπη στη Ζωή σου, ότι επιθυμείς κ αγαπάς να το διεκδικείς κ να το κατακτάς, να είσαι πάντα ο εαυτός σου. Να βρίσκεις τον δρόμο σου κ να σε οδηγεί το φως σε ένα κόσμο πιο φωτεινό.

Η μαμά σου, ο μπαμπάς σου, η οικογένεια σου είμαστε δίπλα σου για πάντα.

Σε αγαπάμε ♥️🙏🏼📿

Το ευχαριστώ είναι λίγο μπροστά σε αυτό που νιώθω κ θέλω να εκφράσω ειδικά στον γυναικολόγο μου Γεώργιο Πέτσα αλλά κ στους συνεργάτες του.

Σ ευχαριστώ που έκανες πραγματικότητα το μεγαλύτερο θαύμα που μου συνέβη στη ζωή μου.

Με πλειοψηφία υπέροχες γυναίκες που με πολλή αγάπη βοήθησαν όχι μόνο την ημέρα του τοκετού αλλά καθ όλη την διάρκεια της εγκυμοσύνης, που καμιά φορά διαρκεί πολύ περισσότερο από 9 μήνες!

Ιωάννα, Βασιλική, Παναγιώτα, Γεωργία, Σαμάνθα, Άννα, φυλακές άγγελοι του μωρού κατά την διάρκεια του τοκετού, μαζί σας θα το ξανάκανα!

Λητώ θα είσαι πάντα το μαιευτήριο της καρδιάς μου, εκεί γεννήθηκα εκεί γέννησα ΣΕΥΧΑΡΙΣΤΩ καθώς κ όλο το υπέροχο προσωπικό.

It takes a village of love to create and bring in life such a miracle. Thank You

Επίσης, σε αυτό το υπέροχο ταξίδι είχα μαζί μου, δίπλα μου για πολύ περισσότερο από 9 μήνες τη στήριξη τη βοήθεια κ την αγάπη της Ευγονίας κ όλου του υπέροχα μοναδικού προσωπικού της.

Λιλιάννα, Ιωάννα, Μαρια, Τάνια, Ιφιγένεια, Ροδόπη κ Νίκο σας είμαι αιώνια ευγνώμων.

Τέλος… Αγάπη μου σ ευχαριστώ που μου χάρισες το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Σ αγαπώ.

Με αγάπη ΑΚ”, έγραψε η ηθοποιός.

Λευτέρης Αυγενάκης: Καταβάλλονται σήμερα 1,3 εκατ. ευρώ στους πληγέντες αγρότες της Θεσσαλίας

Η νέα απάντηση της Μαρίας Κορινθίου στον Γιώργο Λιάγκα – «Δυστυχώς ανοίχτηκε ξανά…»