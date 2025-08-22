Γιώργος Λιάγκας: Το βίντεο από το σκάφος του λίγο πριν την πρεμιέρα του «Πρωινού» στον ΑΝΤ1 (vid)

Ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με την εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 και το πρώτο τηλεοπτικό τρέιλερ είναι ήδη στον «αέρα». Παρά την επερχόμενη πρεμιέρα του Σεπτεμβρίου, ο δημοφιλής παρουσιαστής συνεχίζει ακάθεκτος τις καλοκαιρινές του διακοπές, τις οποίες και απολαμβάνει στο έπακρο, όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γιώργος Λιάγκας δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, δίνοντας τη δική του εκδοχή για το «σωστό» και «αυθεντικό» τρέιλερ.

Με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του, έδειξε ένα μαγευτικό τοπίο με καταγάλανα νερά, που επισκέφτηκε με το σκάφος του. «Εδώ το καλό το trailer!!! Το σωστό!!! Το αυθεντικό!!!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Στο βίντεο, ο παρουσιαστής ακούγεται να λέει: «Λοιπόν, ερχόμαστε! Το Πρωινό, ένα και καλό. Προς το παρόν όμως, αυτό εδώ. Μαγικό».

Το τηλεοπτικό τρέιλερ που κυκλοφόρησε ο ΑΝΤ1 μόλις ένα 24ωρο νωρίτερα, δείχνει τον Γιώργο Λιάγκα μαζί με τους συνεργάτες του, προμηνύοντας τη δυναμική επιστροφή της εκπομπής.

