Exathlon: Ποιους παίκτες του Survivor θα δούμε στο νέο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ – Όλα τα ονόματα

Ο ΣΚΑΪ ετοιμάζεται να ρίξει στη μάχη της τηλεθέασης το νέο του ριάλιτι επιβίωσης, το «Exathlon», που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 31 Αυγούστου. Το κανάλι του Φαλήρου, σε μια στρατηγική κίνηση, αποφάσισε να εστιάσει αποκλειστικά στον αθλητικό χαρακτήρα του παιχνιδιού, αφήνοντας πίσω τις ίντριγκες που σημάδεψαν το Survivor.

Η παραγωγή έχει ήδη κλείσει ένα δυναμικό καστ, αποτελούμενο αποκλειστικά από παίκτες που έχουν περάσει από τον Άγιο Δομίνικο.

Η προβολή του «Exathlon» νωρίτερα από την έναρξη της κανονικής τηλεοπτικής σεζόν αποτελεί μια κίνηση ματ για τον ΣΚΑΪ, με σκοπό να κερδίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών από νωρίς.

Τα ονόματα που θα δούμε στις δύο ομάδες

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά από τα ονόματα που θα αγωνιστούν στους στίβους μάχης του «Exathlon» είναι γνώριμα στο τηλεοπτικό κοινό. Στους άνδρες, θα δούμε:

Στάθης Σχίζας : Ο νικητής του Survivor 2022 επιστρέφει στους στίβους, έχοντας αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς μετά την οικειοθελή αποχώρησή του από το Survivor All Star.

: Ο νικητής του Survivor 2022 επιστρέφει στους στίβους, έχοντας αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς μετά την οικειοθελή αποχώρησή του από το Survivor All Star. Άρης Σοϊλέδης : Ένας ακόμα παίκτης που δεν είδαμε τελικά στο All Star και αναμένεται να είναι ένας από τους πρωταγωνιστές του νέου ριάλιτι.

: Ένας ακόμα παίκτης που δεν είδαμε τελικά στο All Star και αναμένεται να είναι ένας από τους πρωταγωνιστές του νέου ριάλιτι. Ντάνιελ Νούρκα : Ο νικητής του Survivor 2024, Ντάνιελ Νούρκα, έχει ήδη συμφωνήσει με την παραγωγή.

: Ο νικητής του Survivor 2024, Ντάνιελ Νούρκα, έχει ήδη συμφωνήσει με την παραγωγή. Φάνης Μπολέτσης : Μαζί με τον Ντάνιελ Νούρκα, ο Φάνης Μπολέτσης θα συνεχίσει την «παράδοση» τους στα ριάλιτι της Acun Medya.

: Μαζί με τον Ντάνιελ Νούρκα, ο Φάνης Μπολέτσης θα συνεχίσει την «παράδοση» τους στα ριάλιτι της Acun Medya. Γιώργος Κόρομι, Μάριος Πρίαμος, Γιώργος Γκιουλέκας και Γιωρίκας Πιλίδης: Τέσσερις ακόμα παίκτες που έχουν συμφωνήσει και θα δώσουν το παρών στο «Exathlon».

Από την πλευρά των γυναικών, στους στίβους του νέου ριάλιτι θα δούμε μεταξύ άλλων τις: