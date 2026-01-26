Εθνική πόλο – Δημήτρης Νικολαΐδης: Αυτός είναι ο κούκλος Έλληνας που εντυπωσιάζει εντός κι εκτός πισίνας

Η ελληνική υδατοσφαίριση βιώνει την πιο χρυσή εποχή της ιστορίας της και ένας από τους βασικούς πυλώνες αυτής της επιτυχίας είναι ο Δημήτρης Νικολαΐδης. Ο 26χρονος διεθνής φουνταριστός δεν αποτελεί απλώς έναν από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο στη θέση του, αλλά και μια προσωπικότητα που καταφέρνει να τραβά πάνω της όλα τα φώτα της δημοσιότητας, ακόμα και όταν βγαίνει από το νερό.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Νικολαΐδης

Γεννημένος το 1999, ο Δημήτρης Νικολαΐδης διαθέτει ένα σπάνιο συνδυασμό αθλητικής οξυδέρκειας και φυσικής δύναμης.

Οι επιτυχίες του μιλούν από μόνες τους, με πιο πρόσφατο παράσημο το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου τον Ιανουάριο του 2026, όπου η Εθνική μας απέδειξε για άλλη μια φορά πως ανήκει στην παγκόσμια ελίτ. EUROKINISSI

Πέρα από τα γκολ και τις σκληρές μονομαχίες, ο Δημήτρης Νικολαΐδης έχει καταφέρει να γίνει talk of the town για την εξωτερική του εμφάνιση.

Τα social media του κατακλύζονται από σχόλια θαυμασμού σε κάθε του ανάρτηση, ενώ τα περιοδικά και οι lifestyle εκπομπές τον κατατάσσουν σταθερά στους πιο γοητευτικούς Έλληνες αθλητές.

Μετά τη θητεία του σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όπως η Ιταλία και η Γερμανία, επέστρεψε στον Ολυμπιακό για να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο.

Παρά το γεγονός ότι ο τίτλος του «κούκλου» τον ακολουθεί σε κάθε του βήμα, ο Δημήτρης Νικολαΐδης προτιμά να απαντά μέσα στο νερό, αποδεικνύοντας πως η πραγματική γοητεία κρύβεται στο πάθος για την νίκη και τις επιτυχίες.

Να θυμίσουμε ότι μετά τις επιτυχίες σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, η Εθνική ομάδα πόλο της Ελλάδας πρόσθεσε στη συλλογή της το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Στη διοργάνωση του Βελιγραδίου, επικράτησε με 12-5 στον μικρό τελικό, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε η Σερβία, ενώ το ασημένιο μετάλλιο πήρε η Ουγγαρία μετά την ήττα της με 10-7 στον τελικό.