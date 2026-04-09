Εριέττα Κούρκουλου: «Υπάρχουν επόμενα σχέδια» – Τι είπε για το μέλλον του κέντρου φυσικού τοκετού

Η Εριέττα Κούρκουλου μίλησε στο podcast «Proud mama» για το μέλλον του κέντρου φυσικού τοκετού, The Birth Center. Η ίδια αναφέρθηκε στην πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του, η οποία είχε κριθεί απαραίτητη για λόγους οργανωτικής αναδιάρθρωσης.

Στην ανάρτηση που είχε προηγηθεί, είχε εξηγήσει πως το κέντρο εισήλθε σε μια περίοδο επανασχεδιασμού των δραστηριοτήτων του. Για το τρέχον διάστημα, οι εγκαταστάσεις δεν πραγματοποιούν φυσικούς τοκετούς, προετοιμάζοντας το επόμενο βήμα.

Ωστόσο, η νέα της συνέντευξη αποκαλύπτει πως αυτό το κεφάλαιο παραμένει ανοιχτό και υπάρχουν ήδη επόμενα σχέδια, ενώ πολύ σύντομα αναμένεται να ανακοινώσει και τις νέες της κινήσεις.

Τι αποκάλυψε για το μέλλον του κέντρου φυσικού τοκετού

«Έχω δουλέψει πάρα πολύ αυτούς τους δυο μήνες πάρα πολλά σενάρια σχετικά με το ποιά θα μπορούσε να είναι η επόμενη μέρα για το The Birth Center. Νομίζω ότι έχω καταλήξει. Θα ενημερωθείτε πολύ σύντομα. Όχι γιατί το κρατάω κρυφό, αλλά γιατί όταν δεν έχει «δέσει» κάτι, προτιμώ να μην το επικοινωνώ και μετά να χαλάσει.

Έχουμε όμως καταλήξει κάπου και θα γίνει μια πολύ σπουδαία προσπάθεια προς αυτή τη κατεύθυνση. Υπάρχουν επόμενα βήματα», είπε η Εριέττα Κούρκουλου.

Η ανάρτησή της για το κλείσιμο του κέντρου

«Καλησπέρα σε όλους. Μετά από τέσσερα χρόνια σκληρής δουλειάς, πραγματικής αφοσίωσης και πίστης σε ένα πολύ σπουδαίο όραμα, δυστυχώς καλούμαι να ανακοινώσω το κλείσιμο του πρώτου ανεξάρτητου κέντρου τοκετού στην Ελλάδα.

Αυτή η απόφαση είναι μία απόφαση που ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη για εμένα. Δυστυχώς, δεν μου αφήνεται πλέον καμία άλλη επιλογή. Το μοντέλο το συγκεκριμένο έχει αποδειχθεί μη βιώσιμο, βάσει των δεδομένων συνθηκών που επικρατούνε σήμερα στη χώρα μας.

Εγώ μέχρι και από πριν λίγες μέρες ήμουν διατεθειμένη να δώσω χρόνο, τον χρόνο που θεωρούσα ότι χρειαζόταν το συγκεκριμένο εγχείρημα για να ορθοποδήσει. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό λόγω των εσωτερικών μας… συνθηκών, πράγμα το οποίο με λυπεί πραγματικά και ειλικρινά.

Οπότε εδώ είμαστε σε μία πολύ δύσκολη στιγμή και ημέρα για όλους μας. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να πω ότι αποδέχομαι και παραδέχομαι το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί στην αποτυχία αυτού του project, γιατί είναι και μία προσωπική μου αποτυχία.

Να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από τις γυναίκες που περίμεναν πώς και πώς να γεννήσουν στο κέντρο μας και να τονίσω ότι αυτό δεν είναι μία αποτυχία του μαιοκεντρικού μοντέλου φροντίδας.

Το μαιοκεντρικό μοντέλο φροντίδας και ο σεβασμός στον τοκετό της γυναίκας είναι κάτι το οποίο έχει τεράστια ανάγκη η χώρα μας. Είναι κάτι το οποίο θα συνεχίζω με κάθε τρόπο να στηρίζω και μακάρι να μου δοθεί κάποια στιγμή η ευκαιρία να κάνω κάτι παρόμοιο εντός μαιευτηρίου, είτε αυτό είναι ένα ιδιωτικό είτε ένα δημόσιο μαιευτήριο. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα αγκαλιαζόταν πολύ πιο εύκολα από την ελληνική κοινωνία.

Να σας ευχαριστήσω όλους για την πίστη σας, για τη θετική σας ενέργεια, για το πόσο αγκαλιάσατε αυτό το εγχείρημα από την πρώτη ημέρα. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η υποστήριξη στην υλοποίηση του project και να ευχηθώ σε όλους καλή συνέχεια και να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας», είχε πει η Εριέττα Κούρκουλου στο Instagram.

