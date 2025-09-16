Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Εμφάνιση – έκπληξη του Χάρι και της Μέγκαν στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland

Το αφιέρωμα του ABC θα κυκλοφορήσει στις 21 Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ

Εμφάνιση – έκπληξη του Χάρι και της Μέγκαν στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland
EPA / NEIL HALL
DEBATER NEWSROOM

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, δούκισσα του Σάσεξ, έκαναν μια απροσδόκητη εμφάνιση σε ντοκιμαντέρ με το οποίο γιορτάζονται τα 70 χρόνια της Disneyland.

Το βασιλικό ζεύγος μαζί με πολλούς διάσημους πρωταγωνιστούν σε τρέιλερ για το αφιέρωμα του ABC «The Happiest Story on Earth: 70 Years of Disneyland» το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 21 Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο τρέιλερ, ο πρίγκιπας Χάρι λέει ότι το Space Mountain ήταν «ένα από τα αγαπημένα του» και η Μέγκαν παρεμβαίνει και αναφέρει ότι «εξακολουθεί να είναι ένα από τα αγαπημένα σου παιχνίδια».

Άλλοι θαυμαστές του θεματικού πάρκου που θα συμμετάσχουν στο ντοκιμαντέρ είναι οι Νιλ Πάτρικ Χάρις, Τζέιμι Λι Κέρτις, Τζον Φαβρό, Πάτρικ Γουόρμπερτον και Τίφανι Χάντις.

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του ABC:

«Το “Disneyland Resort” έχει μαγέψει επισκέπτες όλων των ηλικιών από κοντά και μακριά. Οι θεατές θα ακούσουν αναμνήσεις για τις επισκέψεις των παιδικών τους χρόνων στο πάρκο από μερικούς από τους μεγαλύτερους θαυμαστές της Disney, σχόλια από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Walt Disney Company, Μπομπ Άιγκερ σχετικά με το τι επιφυλάσσει το μέλλον για το Disneyland Resort και ένα αποκλειστικό μήνυμα από τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν, δούκισσα του Σάσεξ, για το τι σημαίνει το πάρκο για τους ίδιους και την οικογένειά τους.

Το αφιέρωμα τιμά τους αμέτρητους δημιουργούς που συνέβαλαν στην ύπαρξη του υπέροχου κόσμου της Disneyland και αποκαλύπτει σπάνιες πληροφορίες από τον Μπομπ Γκαρ πρώην στέλεχος της Disney Imagineer (τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της Walt Disney Company, υπεύθυνο για τη δημιουργία, τον σχεδιασμό και την κατασκευή θεματικών πάρκων και αξιοθέατων της Disney) που ήταν εκεί την ημέρα των εγκαινίων, αναλογιζόμενος τη συνεργασία του δίπλα στον ίδιο τον Γουόλτ Ντίσνεϊ» αναφέρεται σε ανακοίνωση του ABC.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ευλαμπία Ρέβη – Γιώργος Κουρδής: Τι ζητούν από τον ΣΚΑΪ για την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα»
LIFESTYLE

Ευλαμπία Ρέβη – Γιώργος Κουρδής: Τι ζητούν από τον ΣΚΑΪ για την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής είναι αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά κατά του ΣΚΑΪ, ζητώντας αποζημίωση για την υποβάθμισή τους στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα». Τη θέση των δύο δημοσιογράφων πήρε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος ανέλαβε χρέη παρουσιαστή και συντονιστή στη νέα σεζόν. Ο Θεόδωρος Μαντάς, ένας από τους δικηγόρους του τηλεοπτικού ζευγαριού, […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ευλαμπία Ρέβη – Γιώργος Κουρδής: Τι ζητούν από τον ΣΚΑΪ για την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα»
LIFESTYLE

Ευλαμπία Ρέβη – Γιώργος Κουρδής: Τι ζητούν από τον ΣΚΑΪ για την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής είναι αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά κατά του ΣΚΑΪ, ζητώντας αποζημίωση για την υποβάθμισή τους στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα». Τη θέση των δύο δημοσιογράφων πήρε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος ανέλαβε χρέη παρουσιαστή και συντονιστή στη νέα σεζόν. Ο Θεόδωρος Μαντάς, ένας από τους δικηγόρους του τηλεοπτικού ζευγαριού, […]