Ελένη Μενεγάκη: Θα επιστρέψει τον Σεπτέμβρη στην τηλεόραση – Τι αποκάλυψε η Τζωρτζέλα Κόσιαβα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο τηλεοπτικό τοπίο, όπως τις μετέφερε η Τζωρτζέλα Κόσιαβα σε αποκλειστικές δηλώσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Πέμπτης (7/1). Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρέθηκε η πολυαναμενόμενη επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη, με τη δημοσιογράφο να υποστηρίζει πως η κορυφαία παρουσιάστρια ετοιμάζεται να πάρει ξανά τη θέση της μπροστά από τις κάμερες τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Αναλυτικότερα, αν και απέφυγε να επιβεβαιώσει τις φήμες για συμφωνία με τον ΑΝΤ1, η Τζωρτζέλα Κόσιαβα τόνισε πως οι πληροφορίες της είναι εξαιρετικά σοβαρές, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για ανατροπές.

«Η Ελένη Μενεγάκη επιστρέφει. Οι πληροφορίες που έχω είναι πολύ έγκυρες και πολύ σοβαρές. Εκτός αν γίνει η ανατροπή. Δεν ξέρω αν θα υπογράψει με τον ΑΝΤ1 δεν θα πάρεις από μένα αυτό τώρα. Θεωρώ ότι θα τη δούμε όμως από τον Σεπτέμβριο σε εκπομπή», δήλωσε η Τζωρτζέλα Κόσιαβα.

Παράλληλα, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο κενό που αφήνει η Ελένη Τσολάκη με το πρόωρο τέλος της εκπομπής της, το οποίο αναμένεται να καλυφθεί από την Κατερίνα Καραβάτου.

«Το περιμέναμε για την Ελένη Τσολάκη. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να δοθεί περισσότερος χρόνος. Θα υπάρξει αντικατάσταση από την Κατερίνα Καραβάτου. Το θέμα είναι θα είναι 10 – 1 ή 3-5; Έχει συμβόλαιο η Ελένη Τσολάκη», είπε για την πρόωρη διακοπή της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη.

Το μεγάλο ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι η ζώνη στην οποία θα τοποθετηθεί η νέα εκπομπή, με τα σενάρια να αμφιταλαντεύονται ανάμεσα στο πρωινό και το απογευματινό slot.

