Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Οι δημόσιες ευχές του Άγγελου Λάτσιου για τα γενέθλιά της

Η τρυφερή ανάρτηση

Ελένη Μενεγάκη: Οι δημόσιες ευχές του Άγγελου Λάτσιου για τα γενέθλιά της
Πηγή φωτογραφίας: NDP PHOTO
DEBATER NEWSROOM

Τα γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα η αγαπημένη Ελένη Μενεγάκη που τα τελευταία δύο χρόνια έχει επιλέξει να απέχει από την τηλεόραση.

Από το πρωί δέχεται δεκάδες ευχές από γνωστούς και φίλους. Ανάμεσα σ’ εκείνους που θέλησαν να της ευχηθούν δημόσια ήταν και ο γιος της Άγγελος Λάτσιος. Μάλιστα, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία τους και στη λεζάντα έγραψε: «Χρόνια πολλά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία τρυφερή φωτογραφία με την Ελένη Μενεγάκη να μοιράζεται με τον γιο της μία πιο προσωπική στιγμή.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ