Ελένη Μενεγάκη: Οι δημόσιες ευχές του Άγγελου Λάτσιου για τα γενέθλιά της

Τα γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα η αγαπημένη Ελένη Μενεγάκη που τα τελευταία δύο χρόνια έχει επιλέξει να απέχει από την τηλεόραση.

Από το πρωί δέχεται δεκάδες ευχές από γνωστούς και φίλους. Ανάμεσα σ’ εκείνους που θέλησαν να της ευχηθούν δημόσια ήταν και ο γιος της Άγγελος Λάτσιος. Μάλιστα, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία τους και στη λεζάντα έγραψε: «Χρόνια πολλά».

Μία τρυφερή φωτογραφία με την Ελένη Μενεγάκη να μοιράζεται με τον γιο της μία πιο προσωπική στιγμή.