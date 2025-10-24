Με μία εκρηκτική βραδιά στο Lohan στο Γκάζι, η Ελένη Φουρέιρα παρουσίασε το νέο της άλμπουμ, το οποίο φέρει τον τίτλο «Hybrid». Η τραγουδίστρια παρουσίασε τα 13 ολοκαίνουργια κομμάτια της, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους μία αξέχαστη εμπειρία γεμάτη μουσική και ενέργεια.

Ντυμένη με μια σέξι, δερμάτινη ολόσωμη φόρμα, η Ελένη Φουρέιρα τράβηξε όλα τα βλέμματα, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της ελληνικής showbiz.

Συγκινημένη, η Ελένη Φουρέιρα αφιέρωσε το άλμπουμ σε όσους αντέχουν, δηλώνοντας: «Αφιερώνω το άλμπουμ σε όλους όσοι αντέχουν, με όλη μου την καρδιά. Είναι μια μικρή κατάθεση ψυχής».

Σε δηλώσεις της, αποκάλυψε πως η νέα της δισκογραφική δουλειά είναι αφιερωμένη στην οικογένειά της και, κυρίως, στον γιο της, για τον οποίο τρέφει απέραντη αγάπη.

Πού θα εμφανίζεται φέτος τον χειμώνα

Το «Hybrid» σηματοδοτεί και την επιστροφή της Ελένης Φουρέιρα στη νυχτερινή διασκέδαση, καθώς η ίδια ανακοίνωσε ότι από τις 15 Νοεμβρίου, θα εμφανίζεται στο Lohan κάθε Σάββατο, υποσχόμενη ένα ξεχωριστό και ανατρεπτικό πρόγραμμα που σίγουρα θα συζητηθεί.