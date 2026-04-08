Δέσποινα Βανδή: Το απρόοπτο με θαυμαστή σε συναυλία της που έγινε viral – Η αντίδρασή της (vid)

Η Δέσποινα Βανδή παραμένει στην κορυφή της ελληνικής μουσικής σκηνής, με κάθε της συναυλία να γίνεται αμέσως sold out. Οι φανατικοί θαυμαστές της την ακολουθούν παντού για να απολαύσουν από κοντά τις μεγάλες της επιτυχίες.

Ένα βίντεο από την περσινή καλοκαιρινή περιοδεία της έγινε ξανά viral, δείχνοντας την αντίδραση της τραγουδίστριας όταν ένας νεαρός προσπάθησε να της πετάξει το κινητό του.

Η αντίδραση της τραγουδίστριας

Η ίδια σταμάτησε το πρόγραμμά της και τον ρώτησε με χιούμορ αν η μητέρα του ήταν εκείνη που πλήρωσε τη συσκευή και αν θα το πετούσε αν το είχε πληρώσει εκείνος.

«Τι θες να μου πετάξεις; Το κινητό; Η μάνα σου το πλήρωσε ε; Έτσι το πετάς, άμα το πλήρωνες εσύ θα σου έλεγα αν θα το πετούσες», του είπε η τραγουδίστρια και συνέχισε το πρόγραμμά της.

Δέσποινας Βανδή: Η τρυφερή ανάρτηση για τον Βασίλη Μπισμπίκη

Μια σπουδαία στιγμή για τον ελληνικό κινηματογράφο και προσωπικά για τον Βασίλη Μπισμπίκη σημειώθηκε στο Greek Film Festival 2026 του Σαν Φρανσίσκο. Η ταινία «Σπασμένη Φλέβα», σε σκηνοθεσία του Γιάννη Οικονομίδη, κατάφερε να αποσπάσει δύο σημαντικές διακρίσεις.

Η κριτική επιτροπή του φεστιβάλ απένειμε στην ταινία το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μυθοπλασίας, εξαίροντας τη σκηνοθετική ματιά του Οικονομίδη.

Παράλληλα, ο Βασίλης Μπισμπίκης τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας σε Αφηγηματική Ταινία, ενσαρκώνοντας υποδειγματικά τον ρόλο του Θωμά Αλεξόπουλου.

Στην επίσημη ανακοίνωση, ο Βασίλης Μπισμπίκης περιγράφεται ως ένας τραγικός αλλά και αδίστακτος ήρωας, που καταφέρνει να αποτυπώσει με κάθε του κίνηση το ήθος μιας ολόκληρης κοινωνικής τάξης.

Μάλιστα, η ερμηνεία του συγκρίθηκε με εκείνη του θρυλικού Ντίνου Ηλιόπουλου στον «Δράκο», καθώς και οι δύο κατάφεραν να εκφράσουν τα βαθύτερα συναισθήματα του Έλληνα άνδρα της εποχής τους.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Δέσποινα Βανδή δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη μεγάλη επιτυχία του συντρόφου της και μέσα από τα social media μοιράστηκε τη χαρά της γράφοντας χαρακτηριστικά: «Περήφανη για εσένα».

Η ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή στο Instagram: