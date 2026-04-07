Δείτε το μνήμα της Μαρινέλλας γεμάτο αγάπη και λουλούδια – “Καλή ανάπαυση Κυρά μου” (φωτογραφία)

Μια ιδιαίτερα συγκινητική εικόνα από τον τάφο της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μαρινέλλας κάνει τον γύρο των social media, προκαλώντας έντονα συναισθήματα στους θαυμαστές της. Το μνήμα της, γεμάτο λουλούδια και φροντίδα, αποτυπώνει με τον πιο απλό αλλά ουσιαστικό τρόπο την αγάπη που συνεχίζει να λαμβάνει ακόμα και μετά την απουσία της.

Τη φωτογραφία συνόδευσε ένα βαθιά προσωπικό και συγκινητικό μήνυμα από θαυμάστριά της, η οποία επισκέφθηκε τον τάφο της στην Κηφισιά. Με λόγια γεμάτα συναίσθημα, περιέγραψε την εμπειρία της και τη σχέση που ένιωθε πως είχε μαζί της μέσα από τα τραγούδια της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έγραψε:

«Μόλις γύρισα από τον τάφο της στην Κηφισιά. Της άφησα στεφανάκι λόγω των ημερών που έρχονται, τακτοποίησα τα πολλά λουλούδια που της είχαν πάει και της θύμιασα. Της τραγούδησα χωρίς να ντραπώ την άχαρη φωνή μου και ας με άκουγε, της μίλησα, της είπα “Δεν με γνωρίζεις εσύ αλλά εγώ σε γνωρίζω σαν δικό μου άνθρωπο μέσα από τα τραγούδια σου, τραγούδαγες μαζί με την μητέρα μου στο σπίτι μας τα τραγούδια σου και εγώ σας απολάμβανα”. Τους δικούς μας ανθρώπους ή όσους αισθανόμαστε δικούς μας και ας μην μας γνωρίζουν αυτοί δεν τους ξεχνούμε, ακόμα και αν φύγουν από κοντά μας.

Ο τάφος στο καλύτερο σημείο του νεκροταφείου, αφού στεγνώσει το τσιμέντο θα ολοκληρωθεί καθώς της αξίζει.

Καλή Ανάπαυση “Κυρά μου”!!»

Το μήνυμα αυτό αποτυπώνει με τον πιο αυθεντικό τρόπο τη βαθιά σύνδεση που μπορεί να δημιουργήσει ένας καλλιτέχνης με το κοινό του. Η Μαρινέλλα, μέσα από τη φωνή και τα τραγούδια της, κατάφερε να γίνει κομμάτι της ζωής πολλών ανθρώπων, αφήνοντας πίσω της μια ανεξίτηλη παρακαταθήκη αγάπης και αναμνήσεων.