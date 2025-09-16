Δείτε πώς είναι σήμερα το σπίτι της Αλίκης Βουγιουκλάκη από την ταινία «Η νεράιδα και το παλικάρι» (vid)

Η ταινία «Η νεράιδα και το παλικάρι» (1969) αποτελεί μια από τις πιο αγαπημένες στιγμές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, με την αξεπέραστη Αλίκη Βουγιουκλάκη να κλέβει τις εντυπώσεις στο ρόλο της όμορφης Ανωγειανής. Οι περισσότεροι θυμούνται τα γραφικά τοπία και τα χαρακτηριστικά σκηνικά που έντυσαν την ιστορία αγάπης της «Κατερινιώ» με τον «Μανούσο».

Ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της ταινίας ήταν το σπίτι που εμφανίζεται σε αρκετές σκηνές. Αυτό το σπίτι δεν ήταν άλλο από την κατοικία του σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη Νίκου Κούνδουρου, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

Η βίλα του Κούνδουρου, με την παραδοσιακή αλλά και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της, αποτέλεσε ιδανικό σκηνικό για τα γυρίσματα, δίνοντας στην ταινία την ατμόσφαιρα που όλοι αγαπήσαμε.

Σήμερα, το σπίτι στέκει ακόμα στον Άγιο Νικόλαο, διατηρώντας την αυθεντικότητα και την ιστορικότητά του. Μπορεί να έχει περάσει μισός αιώνας από τότε, όμως εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με τη μοναδική θέα του προς τη θάλασσα και το λιμάνι, αλλά και με την αρχιτεκτονική του που συνδυάζει την κρητική παράδοση με την καλλιτεχνική αισθητική του ίδιου του Κούνδουρου.

Το σπίτι δεν αποτελεί μόνο σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται για την πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης. Για πολλούς, είναι σαν ένα «ζωντανό σκηνικό», που ξυπνά μνήμες από την ταινία και την εποχή που η Αλίκη Βουγιουκλάκη μάγευε το πανελλήνιο.

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε πώς είναι σήμερα το σπίτι του Νίκου Κούνδουρου στον Άγιο Νικόλαο και να ταξιδέψετε νοσταλγικά στην εποχή που η «νεράιδα» του ελληνικού κινηματογράφου χάριζε μαγεία στη μεγάλη οθόνη.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: