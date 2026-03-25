Χάρις Αλεξίου: «Άλλαξα τη ζωή μου αρκετές φορές – Κέρδισα πόλλα περισσότερα από αυτά που τολμούσα να ονειρευτώ»

Την Χάρις Αλεξίου υποδέχτηκαν στην εκπομπή «Στούντιο 4» οι Θανάσης Αναγνωστόπουλος και Νάνσυ Ζαμπέτογλου το απόγευμα της Τετάρτης (25.03).

Η διάσημη τραγουδίστρια μίλησε για τις καθοριστικές στιγμές της ζωής της, από την παιδική ηλικία μέχρι την καριέρα και τις σκέψεις της για το σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Χαρούλα Αλεξίου αναφέρθηκε στις μεγάλες αλλαγές που έζησε από μικρή ηλικία: «Από παιδί 8 ετών ήρθαμε στην Αθήνα με την οικογένειά μου, μετά τον θάνατο του πατέρα μου, και ξεκινήσαμε μια δύσκολη ζωή επιβίωσης. Φύγαμε από το αγροτικό περιβάλλον που γνωρίζαμε, ενώ η μητέρα μου, που δεν είχε ποτέ εργαστεί, ανέλαβε να μας συντηρήσει».

Η τραγουδίστρια σημείωσε πως ποτέ δεν ένιωσε φτωχή, καθώς όλοι γύρω της είχαν τις ίδιες δυσκολίες, και τόνισε ότι η τύχη της ήταν μεγάλη τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή.

«Σκεφτόμουν να δουλέψω, να έχω ένα ωραίο σπίτι, να παντρευτώ ένα ωραίο παλικάρι και να κάνω παιδιά. Ήμουν τυχερή – βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο, η επιτυχία ήρθε νωρίς και έγινα μάνα. Δοξάζω τον Θεό γιατί κέρδισα περισσότερα απ’ όσα θα τολμούσα να ονειρευτώ».

Αναφερόμενη στην περίοδο που «έχασε» τη φωνή της, αποκάλυψε: «Όταν σταμάτησα να τραγουδάω, η Δήμητρα Γαλάνη μου είπε κάτι σημαντικό. Είπα “δεν θα ξανατραγουδήσω, η φωνή μου δεν με ακούει” και εκείνη μου απάντησε: “Φύγε από εδώ, είναι ψυχολογικό, δεν θέλεις κι εσύ να το παραδεχτείς;”».

Στη συνέχεια επισκέφτηκε Γάλλο γιατρό, ο οποίος διαπίστωσε ότι οι φωνητικές χορδές της ήταν σε άριστη κατάσταση και υποστήριξε ότι πρόβλημα ήταν ψυχολογικό.