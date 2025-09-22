Αντζελίνα Τζολί: «Αυτήν την περίοδο δεν αναγνωρίζω τη χώρα μου», δήλωσε η ηθοποιός του Χόλιγουντ

Η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί δήλωσε ότι αγαπάει τη χώρα της, αλλά αυτήν την περίοδο «δεν την αναγνωρίζει», καθώς, όπως είπε, ζούμε σε «πολύ δύσκολους καιρούς».

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες, Κυριακή (21/9), από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, η 50χρονη Τζολί, η οποία έχει γεννηθεί στο Λος Άντζελες, αναφέρθηκε στο θέμα της ελευθερίας του λόγου στις ΗΠΑ.

Η συνέντευξη αυτή παραχωρήθηκε στον απόηχο της δολοφονίας του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ και την επακόλουθη κριτική και τους ισχυρισμούς για κυβερνητική λογοκρισία που ακολούθησαν όταν ανεστάλη η μετάδοση της νυχτερινής εκπομπής του δημοφιλούς παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ λόγω σχολίων που έκανε σχετικά με τις αντιδράσεις στον θάνατο του Κερκ.

«Αγαπάω τη χώρα μου, αλλά, αυτήν την περίοδο, δεν αναγνωρίζω τη χώρα μου. Πάντα ζούσα διεθνώς. Η οικογένειά μου είναι διεθνής, οι φίλοι μου, η ζωή μου, η κοσμοθεωρία μου συνίσταται στο ίση, ενωμένη, διεθνής. Άρα οτιδήποτε, οπουδήποτε, που διχάζει ή βεβαίως περιορίζει την προσωπική έκφραση και τις ελευθερίες, και από οποιονδήποτε πιστεύω ότι είναι πολύ επικίνδυνο», σημείωσε η Τζολί.

«Και πιστεύω ότι αυτοί είναι τόσο σοβαροί καιροί που πρέπει να προσέχουμε να μην λέμε τα πράγματα απλά. Άρα θα είμαι προσεκτική στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, αλλά να πω βεβαίως ότι, όπως όλοι εσείς και όλοι όσοι παρακολουθούν, αυτοί είναι πάρα πολύ δύσκολοι καιροί. Τους ζούμε όλοι μαζί», τόνισε επίσης.

Ο συντηρητικός πολιτικός ακτιβιστής Κερκ που δολοφονήθηκε ήταν σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέρριψε την ευθύνη για τον θάνατό του στη «ριζοσπαστική αριστερά» και απείλησε να διωχθούν φιλελεύθερες οργανώσεις και δωρητές ή άλλοι που πιστεύεται ότι εκφράζονται με κακεντρέχεια ή χαρά για τη δολοφονία του, και τηλεοπτικά δίκτυα που καλύπτουν τον ίδιο μόνον αρνητικά.

Η απόφαση του αμερικανικού δικτύου ABC να σταματήσει τη νυχτερινή εκπομπή σε απευθείας μετάδοση «Jimmy Kimmel Live!» προκάλεσε ευρέως επικρίσεις από αστέρες του Χόλιγουντ μεταξύ των οποίων ο Μπεν Στίλερ και η Τζέιμι Λι Κέρτις.

Η Τζολί βρέθηκε χθες στη συνέντευξη Τύπου για να μιλήσει για τη νέα ταινία Couture, η οποία παρουσιάζει τις ιστορίες τριών γυναικών, περιλαμβανομένου του χαρακτήρα που υποδύεται η ίδια, της Μαξίν, η οποία φτάνει στο Παρίσι για να διευθύνει βίντεο για μια εκδήλωση μόδας και λαμβάνει μια σοβαρή ιατρική διάγνωση.

