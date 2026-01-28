Αλίκη Βουγιουκλάκη: Μεγαλοεπιχειρηματίας από Νέα Υόρκη θέλει το σπίτι της Στησιχόρου

Προέκυψε μία θετική εξέλιξη σχετικά με την αγοροπωλησία του σπιτιού στο οποίο πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής της η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Ο λόγος αφορά το διαμέρισμα στη Στησιχόρου, που είχε μείνει για καιρό αδιάθετο. Η τιμή του ακινήτου, που κάποτε ανήκε στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, μειώθηκε από 4 εκατομμύρια ευρώ σε 3,5 εκατομμύρια. Ο Νίκος Σπετσιώτης, ιδιοκτήτης μεσιτικού γραφείου που διαχειρίζεται την πώληση, αποκάλυψε την Τετάρτη (28/01) στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ότι εμφανίστηκε υποψήφιος αγοραστής από τη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στην εκπομπή, ο Νίκος Σπετσιώτης ισχυρίστηκε ότι δεν ισχύουν οι φήμες που είχαν κυκλοφορήσει ότι το σπίτι της Αλίκης Βουγιουκλάκης έμεινε στα αζήτητα, όπως έγραφε δημοσίευμα της Espresso.

«Στερείται πάσης πραγματικότητος και λογικής δεδομένου ότι μόνο το γραφείο μου έχει συνεργαστεί αυτή τη στιγμή και το έχουμε επισκεφθεί με τέσσερις τουλάχιστον πελάτες. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα, είναι ανυπόστατο. Είναι λογικό ένα ακίνητο αυτού του εύρους της τιμής, που είναι πάρα πολλά τα χρήματα, και του κύρους και του γοήτρου της περιοχής, να μην είναι τόσο εύκολη μία πώληση. Έχουν περάσει 8 μήνες. Το ακίνητο είναι υψηλών απαιτήσεων και είναι στην ακριβότερη γειτονιά της Αθήνας. Επομένως, είναι λογικό να καθυστερήσει κάπως η μεταβίβασή του, η πώληση στον νέο αγοραστή», είπε χαρακτηριστικά.

«Πράγματι άλλαξε η τιμή, γιατί αυτή είναι η ελαχίστη τιμή που απαιτούν οι δικηγόροι των κληρονόμων και ο εκτελεστής της διαθήκης», πρόσθεσε ο μεσίτης.

Ο κ. Σπετσιώτης αποκάλυψε ποιος είναι ο πιθανός αγοραστής του θρυλικού διαμερίσματος, λέγοντας ότι έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για την αγορά του σπιτιού ένας μεγαλοεπιχειρηματίας από τη Νέα Υόρκη.

«Έχουμε έναν μεγαλοεπιχειρηματία της Νέας Υόρκης, Ελληνοαμερικανό, ο οποίος εξετάζει με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την αγορά του.

Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι εντός του ’26 θα μεταβιβαστεί το ακίνητο και είμαι βέβαιος ότι είναι καθαρά θέμα διαπραγμάτευσης από πλευράς των αγοραστών», αποκάλυψε ακόμα χαρακτηριστικά.