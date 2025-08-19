Αίθρα Λυκουρέζου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 8 χρόνια από τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη

Στις 18 Αυγούστου 2025, συμπληρώθηκαν οκτώ χρόνια από την ημέρα που η Ζωή Λάσκαρη, μια από τις σπουδαιότερες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου, «έφυγε» από τη ζωή, βυθίζοντας στον θρήνο τον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό.

Η αθάνατη σταρ, που άφησε το δικό της αποτύπωμα στην υποκριτική, έφυγε από τη ζωή ήσυχα, στον ύπνο της, στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη, σε ηλικία 74 ετών. Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη, καθώς η Ζωή Λάσκαρη δεν ήταν απλώς μια ηθοποιός, αλλά ένα σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.

Οκτώ χρόνια μετά την τελευταία της ανάσα, η κόρη της, Αίθρα Λυκουρέζου, τίμησε τη μνήμη της μητέρας της με μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Με λόγια γεμάτα αγάπη και νοσταλγία, θυμήθηκε τη μητέρα της, αναδεικνύοντας όχι μόνο τη μεγάλη ηθοποιό, αλλά και τον άνθρωπο που κρυβόταν πίσω από τη λάμψη των φώτων.

«Λευκό. Φωτεινή ψυχή. Έσπερνε δημιουργία. Διαφορετική. Δημιουργική. Απόλυτη. Ζωντανή. Ευαίσθητη. Τσαμπουκάς. Θαρραλέα. Τολμηρή. Άνοιγε δρόμους… Δεν ακολουθούσε τα στημένα. Δεν ακολουθούσε τα πλήθη. Δεν επιζητούσε χειροκρότημα. Δεν επιζητούσε τίποτα. Γιατί πολύ απλά ήταν.

Σε ένα στημένο σημερινό «στάρ σύστεμ»… Ήταν το πιο λαμπρό αστέρι. Το φώς της… Είτε σε έκαιγε… Είτε σε ζέσταινε… Δεν «έστηνε» ειδήσεις… Δεν είχε ψώνιο να την αποκαλούν κάπως. Ήταν. Είναι. Και θα είναι για πάντα. Όλα αυτά που οι περισσότεροι «προσπαθούν» με χίλια μέσα να τραβήξουν την προσοχή…

Δεν προσπάθησε ποτέ. Αρκούσε ένα βλέμμα. Ένα περπάτημα. Ένα γέλιο. Σε ένα στημένο κόσμο… Σε έναν Άθεο κόσμο… Υπήρξε… Κάτι πολύ παραπάνω… Άπιαστο. Με πίστη δυνατή μόνο στον Θεό… Σε ευχαριστώ που μου έδειξες τι θα πει… ΖΩΗ», έγραψε η Αίθρα Λυκουρέζου.