Αγάθη & Βαλεντίνη Ράντη: Συγκλονίζουν για τη διπλή μαστεκτομή – «Είναι κάτι σαν ακρωτηριασμός»

Καλεσμένες στην εκπομπή «Το Πρωινό» βρέθηκαν την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου η Αγάθη Ράντη και η Βαλεντίνη Ράντη, προχωρώντας σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση για την κοινή τους απόφαση να υποβληθούν ταυτόχρονα σε προληπτική διπλή μαστεκτομή. Μιλώντας ανοιχτά στον Γιώργο Λιάγκα, περιέγραψαν τη σκληρή πραγματικότητα της επέμβασης, χαρακτηρίζοντάς την ως έναν επώδυνο «ακρωτηριασμό» που άλλαξε ριζικά τη ζωή τους.

Τι είπαν για την προληπτική διπλή μαστεκτομή

«Βασικά βρέθηκε μια προκαρκινική κατάσταση. Το συζητήσαμε με τη γιατρό και είχαμε κάποιες επιλογές. Η επιλογή είναι να το παρακολουθούμε κάθε 6 μήνες, το οποίο είναι αρκετά ψυχοφθόρο για μας, γιατί όταν υπάρχει αυτό, κάποια στιγμή θα εξελιχθεί. Είχε μεγάλη πιθανότητα να εξελιχθεί σε καρκίνο, ένα 60-70%. Εμείς είμαστε μονοζυγωτικές, έχουμε το ίδιο DNA, είμαστε το ίδιο άρρωστες. Το ίδιο DNA. Κι αυτή είναι η ιδιαιτερότητα σε μας», είπαν αρχικά.

Και πρόσθεσαν: «Κάνω κι εγώ σε δεύτερο χρόνο μία βιοψία, από τυχαίο σημείο στο στήθος, και βγαίνει και σε μένα ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε ήταν μονόδρομος η απόφαση. Μπήκαμε στο χειρουργείο 5μιση ώρες η κάθε μία. Δέχτηκαν οι γιατροί να μας χειρουργήσουνε την ίδια μέρα. Αυτό για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό».

«Είναι ακρωτηριασμός, μην κρυβόμαστε. Το στήθος σου το βλέπεις. Για τις γυναίκες, ειδικά θα το καταλάβουνε τώρα. Είχε ελεγχόμενο πόνο. Οι πρώτες δέκα μέρες είναι πολύ δύσκολες γιατί έχεις τις παροχετεύσεις, έχεις τα σωληνάκια. Σε βλέπει κάθε μέρα ο πλαστικός, είσαι σε στενή επικοινωνία μαζί του και με τη χειρουργό. Από κει και πέρα, μετά το δεκαήμερο που βγαίνουνε τα σωληνάκια, είναι λίγο πιο ελεγχόμενο. Στην αρχή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μόνος σου. Εμείς αφαιρέσαμε και λεμφαδένα φρουρό προληπτικά. Έχουμε αφαιρέσει και τη θηλή, η οποία θα γίνει σε έναν χρόνο με τατουάζ. Το στήθος όμως υπάρχει, δε σε κάνει λιγότερο γυναίκα αυτό», εξομολογήθηκαν η Αγάθη Ράντη και η Βαλεντίνη Ράντη.

