FED: Παγώνει τα επιτόκια της λόγω των επιπτώσεων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FED) ανακοίνωσε την Τετάρτη 18/3 την απόφασή της για τα επιτόκια.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η ανακοίνωση η Fed διατήρησε σταθερό το βασικό της επιτόκιο στο 3,50-3,75% κατά τη συνεδρίασή της.

Αναλυτικά:

Οι διαθέσιμοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό. Η αύξηση των θέσεων εργασίας παρέμεινε χαμηλή και το ποσοστό ανεργίας δεν έχει αλλάξει πολύ τους τελευταίους μήνες. Ο πληθωρισμός παραμένει κάπως υψηλός.

Η Επιτροπή επιδιώκει να επιτύχει μέγιστη απασχόληση και πληθωρισμό με ρυθμό 2% μακροπρόθεσμα. Η αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές παραμένει υψηλή. Οι επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή για την οικονομία των ΗΠΑ είναι αβέβαιες. Η Επιτροπή είναι προσεκτική στους κινδύνους και για τις δύο πλευρές της διπλής εντολής της.

Προς υποστήριξη των στόχων της, η Επιτροπή αποφάσισε να διατηρήσει το εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο 3‑1/2 έως 3‑3/4 τοις εκατό. Κατά την εξέταση της έκτασης και του χρονοδιαγράμματος των πρόσθετων προσαρμογών στο εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά τα εισερχόμενα δεδομένα, τις εξελισσόμενες προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί έντονα να υποστηρίξει τη μέγιστη απασχόληση και να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.

Κατά την αξιολόγηση της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις επιπτώσεις των εισερχόμενων πληροφοριών στις οικονομικές προοπτικές. Η Επιτροπή θα είναι έτοιμη να προσαρμόσει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής ανάλογα με την περίπτωση, εάν προκύψουν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων της. Οι αξιολογήσεις της Επιτροπής θα λάβουν υπόψη ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων αναγνώσεων σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, τις πληθωριστικές πιέσεις και τις πληθωριστικές προσδοκίες, καθώς και τις χρηματοοικονομικές και διεθνείς εξελίξεις.

Υπέρ της δράσης για τη νομισματική πολιτική ψήφισαν οι Jerome H. Powell, Πρόεδρος, John C. Williams, Αντιπρόεδρος, Michael S. Barr, Michelle W. Bowman, Lisa D. Cook, Beth M. Hammack, Philip N. Jefferson, Neel Kashkari, Lorie K. Logan, Anna Paulson και Christopher J. Waller. Κατά της δράσης αυτής ψήφισε ο Stephen I. Miran, ο οποίος προτίμησε να μειώσει το εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά 1/4 της ποσοστιαίας μονάδας σε αυτή τη συνεδρίαση.