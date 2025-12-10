FED: Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) αποφάσισε σήμερα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος του 3,50% έως 3,75%.

Την τρίτη διαδοχική μείωση επιτοκίων θεωρούσαν δεδομένη αρκετοί αναλυτές, ωστόσο η απόφαση δεν ελήφθη ομόφωνα από την αρμόδια επιτροπή (FOMC).

Τρία από τα δώδεκα μέλη της επιτροπής καταψήφισαν τη μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης: δύο δεν ήθελαν μείωση και ένα τάχθηκε υπέρ μιας μείωσης κατά 50 μονάδες βάσης.

Αξιωματούχοι της Fed εκτίμησαν πως άλλη μια μείωση επιτοκίων ενδέχεται να είναι απαραίτητη το 2026, καθώς εμφανίστηκαν πιο αισιόδοξοι για την πορεία του πληθωρισμού. Σύμφωνα με τις προβλέψεις τους, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αναμένεται να υποχωρήσει στο 2,4% την επόμενη χρονιά (αντί για το 2,6% που προέβλεπαν τον Σεπτέμβριο).