ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,2% η ανεργία τον Σεπτέμβριο 2025 – Μείωση κατά 70.449 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024

Στο 8,2% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Σεπτέμβριο εφέτος, έναντι 9,7% τον Σεπτέμβριο 2024 και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,2% τον Αύγουστο 2025. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 385.804 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 70.449 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024 (15,4%) και μείωση κατά 384 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 (0,1%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 10,9% από 11,9% τον Σεπτέμβριο πέρυσι και στους άνδρες σε 6% από 7,9%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 18,5% από 19,2% τον Σεπτέμβριο 2024 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 7,7% από 9,1%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.326.322 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 59.086 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 (1,4%) και μείωση κατά 23.597 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 (0,5%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.031.831 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 15.429 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024 (0,5%) και αύξηση κατά 21.675 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 (0,7%).