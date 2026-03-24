Βασίλης Λαζαρίδης: Η εξομολόγηση για την απώλεια του πατέρα του και τα «βέλη» στην Αγγελική Ηλιάδη

Ο Βασίλης Λαζαρίδης παραχώρησε μία σπάνια και αποκαλυπτική συνέντευξη, στην οποία μίλησε ανοιχτά για την οικογένειά του, τη σχέση με τη μητέρα του Πόπη Μαλλιωτάκη, αλλά και την απώλεια του πατέρα του Μπάμπη Λαζαρίδη σε πολύ μικρή ηλικία.

Μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή Bedtime Stories, ο ίδιος περιέγραψε με έντονη συναισθηματική φόρτιση τη σχέση των γονιών του, επισημαίνοντας ότι, αν και είχαν ουσιαστικά χωρίσει, δεν προχώρησαν ποτέ σε επίσημο διαζύγιο. Όπως ανέφερε, ο πατέρας του δεν επιθυμούσε τον χωρισμό, ενώ παρά τις εντάσεις, οι δύο τους διατηρούσαν μια ιδιότυπη σύνδεση και επαφή.

Παράλληλα, τόνισε ότι έτρεφε μεγάλη αγάπη και θαυμασμό για τον πατέρα του, τον οποίο χαρακτήρισε έναν εξαιρετικό άνθρωπο, ενώ υπογράμμισε ότι από τους γονείς του έλαβε πολλή αγάπη, κυρίως από τη μητέρα του, με την οποία μεγάλωσε.

Η απώλεια του πατέρα και η δύσκολη διαχείριση

Ο Βασίλης Λαζαρίδης αναφέρθηκε και στη στιγμή που έμαθε για τον θάνατο του πατέρα του, σε ηλικία μόλις οκτώ ετών. Όπως αποκάλυψε, η μητέρα του, ακολουθώντας τις οδηγίες ειδικών, του ανακοίνωσε η ίδια το γεγονός.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι, παρά το νεαρό της ηλικίας του, είχε ήδη διαισθανθεί τι είχε συμβεί. Περιέγραψε μάλιστα τη συναισθηματική του κατάρρευση τις ώρες που ακολούθησαν, τονίζοντας ότι βίωσε έντονα το πένθος μόνος του, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή.

Οι δυσκολίες μετά τον θάνατο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Πόπη Μαλλιωτάκη μετά την απώλεια του συζύγου της. Όπως ανέφερε, η ίδια βρέθηκε αντιμέτωπη με σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις, καθώς είχε λάβει δάνεια, γεγονός που την ανάγκασε να επιστρέψει γρήγορα στην εργασία της.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η μητέρα του συνέχισε να εργάζεται εντατικά, παρά το πένθος, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, δεχόμενη μάλιστα και επικρίσεις για την απόφασή της αυτή.

Οι σχέσεις με την οικογένεια του πατέρα

Ο Βασίλης Λαζαρίδης ξεκαθάρισε ότι δεν διατηρεί σχέσεις με συγγενείς από την πλευρά του πατέρα του, επισημαίνοντας ότι υπάρχει πλήρης απόσταση και διαφορετική αντίληψη ζωής. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή, καθώς επιθυμεί να περιβάλλεται από ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεται κοινές αξίες και αμοιβαίο σεβασμό.

Παράλληλα, κατήγγειλε αδιαφορία από την πλευρά τους μετά τον θάνατο του πατέρα του, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία ή ενδιαφέρον για την πορεία της ζωής του.

Αναφορές στη σχέση του πατέρα του με την Αγγελική Ηλιάδη

Ο ίδιος μίλησε και για τη σχέση του πατέρα του με την Αγγελική Ηλιάδη, επισημαίνοντας ότι αρχικά δεν γνώριζε για τον δεσμό τους, ενώ ενημερώθηκε αργότερα, λίγα χρόνια πριν τον θάνατό του.

Σκέψεις και συναισθήματα για το παρελθόν

Κλείνοντας, ο Βασίλης Λαζαρίδης παραδέχθηκε ότι, παρά την αγάπη που συνεχίζει να τρέφει για τον πατέρα του, υπάρχουν πτυχές της συμπεριφοράς του που τον έχουν πληγώσει και για τις οποίες θα ήθελε απαντήσεις, αν είχε τη δυνατότητα να συζητήσει μαζί του σήμερα.

Όπως τόνισε, διατηρεί μια ώριμη και συνειδητοποιημένη στάση απέναντι στο παρελθόν, επιλέγοντας να κρατά στη ζωή του ανθρώπους που τον σέβονται και τον στηρίζουν ουσιαστικά.