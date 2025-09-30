Βαρυμπόμπη: Δύο συλλήψεις για κλοπές εις βάρος οδηγών φορτηγών – Ο τρόπος δράσης της συμμορίας

Χειροπέδες σε δύο άτομα, μέλη συμμορίας που διέπρατταν ληστείες και κλοπές στην Βαρυμπόμπη, πέρασαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. την προηγούμενη βδομάδα.

Πρόκειται για δύο άτομα, ηλικίας 26 και 29 ετών, που εντοπίστηκαν στην Κηφισιά την προηγούμενη Τετάρτη από άνδρες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς. Οι δράστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν στο «επιχειρησιακό» όχημα της συμμορίας και κλήθηκαν σε έλεγχο.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση κλοπών και ληστειών.

Πώς δρούσαν τα μέλη της συμμορίας

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας κινούνταν με το επιχειρησιακό τους όχημα και εντόπιζαν φορτηγά σε σημεία στάθμευσης στην περιοχή της Βαρυμπόμπης. Χρησιμοποιώντας διαρρηκτικά εργαλεία, αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό των φορτηγών, από όπου αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και διάφορα αντικείμενα.

Μάλιστα, οι δράστες δε δίστασαν να ασκήσουν σωματική βία σε βάρος επαγγελματία οδηγού σε μία περίπτωση, προκειμένου να του αφαιρέσουν δύο κινητά τηλέφωνα.

Από την μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, εξιχνιάστηκαν -3- περιπτώσεις κλοπών και περίπτωση ληστείας στην περιοχή της Βαρυμπόμπης.

Σημειώνεται, ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.