Βαρύ το κλίμα στη Θεσσαλονίκη: Σήμερα με C-130 στη Θεσσαλονίκη οι 7 σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ – Πότε θα γίνουν οι κηδείες

Πολύ βαριά είναι σήμερα Πέμπτη 29/1 η ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη, καθώς αναμένεται να επιστρέψουν με ειδικές πτήσεις τόσο οι επτά σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τρομερό τροχαίο στη Ρουμανία, όσο και οι δύο από τους τρεις τραυματίες.

Οι επτά σοροί των θυμάτων θα επιστρέψουν με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας και να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εκεί, θα βρίσκονται οπαδοί του ΠΑΟΚ για να υποδεχθούν τους νεκρούς συνοπαδούς τους, που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο.

Οι σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ σε κοινή ανακοίνωση πραγματοποίησαν κάλεσμα και -όπως ανέφεραν- θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία έως την Τούμπα, συνοδεύοντας τις σορούς.

Άμεσα θα αρχίσουν να γίνονται και οι κηδείες των άτυχων νεαρών. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, αύριο Παρασκευή στις 12:00 συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον Χρήστο στους Αγίους Θεοπάτορες στην Ευκαρπία και το Σάββατο θα κηδευτεί στον ιερό ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία στις 12:00 ο Θανάσης.

Την ίδια στιγμή, με ειδική πτήση του ΕΚΑΒ επιστρέφουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη και οι δύο από τους τρεις τραυματίες. Ο ένας τραυματίας θα χρειαστεί νοσηλεία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ ο άλλος είναι σε καλύτερη κατάσταση.

Όσον αφορά στον τρίτο τραυματία, πιο σοβαρά και καθώς το βράδυ της Τετάρτης υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στη Ρουμανία, δεν είναι σε θέση να μετακινηθεί.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 20χρονος πολυτραυματίας υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση στο κεφάλι λόγω οιδήματος και θα παραμείνει για νοσηλεία στη Ρουμανία.

Με ανάρτησή του το βράδυ της Τετάρτης ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, ενημέρωσε για την κατάσταση των τριών τραυματιών, δηλώνοντας ότι ελληνικές και ρουμανικές αρχές είναι σε στενή επαφή για την καλύτερη δυνατή φροντίδα τους:

«Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί, σε νέα μαγνητική που διενήργησαν, διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Ετσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες».

Εν τω μεταξύ, περίπου 250 οπαδοί του ΠΑΟΚ από τις αποστολές που επιστρέφουν από τη Γαλλία μετά την απόφαση να μην παρευρεθούν στο σημερινό παιχνίδι στη Λιόν, πέρασαν χθες από το σημείο του δυστυχήματος.

Αμέσως μετά επισκέφθηκαν το νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται οι τρεις οπαδοί και αντιπροσωπεία τους από τέσσερα άτομα συναντήθηκαν με τη διεύθυνση του Νοσοκομείου και ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για τα ακριβή αίτια του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρουμανία.

Η εκδοχή του ενός τραυματία για τη φονική σύγκρουση είναι πως κόλλησε το τιμόνι λόγω του Lane Assist. Την πληροφορία μετέφερε Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο στην Τιμισοράρα και επικαλέστηκε τη μαρτυρία του επιζώντα.

Ωστόσο, διαψεύδεται αυτή την εκδοχή. «Το τιμόνι δεν μπορεί να μπλόκαρε για τον απλούστατο λόγο όταν βγάζουμε φλας το Line Assistance απενεργοποιείται. Ως εκ τούτου, εφόσον είχε βγάλει φλας για να μπει δεξιά, εάν για κάποιο λόγο υπήρχε ένα τεχνικό λάθος, θα το δουν οι πραγματογνώμονες», τόνισε στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ζωγράφος.

«Δεν υπάρχει το συγκεκριμένο εργαλείο (lane assist) σε αυτό το μοντέλο» ανέφερε από την πλευρά του μιλώντας στο Live News, ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας ενοικίασης του βαν Αντώνης Ξυλουργίδης, ενώ τόνισε ότι «έχει όλα τα έγγραφα το συγκεκριμένο όχημα, όλες τις προϋποθέσεις μετακίνησης».