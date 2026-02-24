Τσατραφύλλιας: «Πιθανότατα ο Μάρτιος να είναι πιο θερμός από το κανονικό» – Πώς θα κινηθεί ο καιρός τον πρώτο μήνα της Άνοιξης

Λίγο πριν από την έλευση του Μαρτίου, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας δίνει μια πρώτη εικόνα για τα καιρικά χαρακτηριστικά του επόμενου μήνα.

Ο μετεωρολόγος του Alpha παρουσιάζει την εποχική εκτίμηση για τον Μάρτιο, αποτυπώνοντας τη γενική τάση που αναμένεται να επικρατήσει. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του, οι θερμοκρασίες είναι πιθανό να κινηθούν πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, κατά περίπου έναν βαθμό Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά τα φαινόμενα, δεν διαφαίνεται σαφής ένδειξη για αυξημένες ή μειωμένες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, καθώς τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν δείχνουν κάποια αξιοσημείωτη απόκλιση από τα συνήθη δεδομένα.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«”Ο Μάρτης δεν φαίνεται να είναι γδάρτης…”

Καλημέρα και καλή Σαρακοστή!

Σε καιρική ανάπαυλα θα βρεθεί η χώρα μας το επόμενο διάστημα χωρίς κάποιο ιδιαίτερο σύστημα κακοκαιρίας να μας επηρεάζει και με τη θερμοκρασία να κάνει κάποιες ψυχρές εξάρσεις όπως αυτή της Πέμπτης μέχρι το Σάββατο.

Τι λένε όμως οι εποχικές προγνώσεις για τον μήνα Μάρτιο;

Σύμφωνα λοιπόν με το σήμα που παίρνουμε από τα μεγαλύτερα μετεωρολογικά κέντρα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ο Μάρτιος του 2026 να είναι πιο θερμός από τα κανονικά επίπεδα (περίπου ένα βαθμό ) ενώ δεν υπάρχει τάση για περισσότερες ή λιγότερες βροχές και χιόνια.

Σημαντικό:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι είναι πραγματικά οι εποχικές προγνώσεις;

Είναι εργαλεία που ΔΕΝ προβλέπουν τον καιρό συγκεκριμένων ημερών αλλά τη στατιστική απόκλιση από το κλιματικό μέσο για τους επόμενους μήνες. Δεν αποκλείουν καθόλου τα επεισόδια κακοκαιρίας. Δείχνουν την τάση της εποχής, όχι τα επιμέρους γεγονότα».