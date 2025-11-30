“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος μοτοσικλετιστής που συγκρούστηκε με ταξί – Συνελήφθη ο 39χρονος οδηγός

Εξετάζονται οι συνθήκες του δυστυχήματος

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος μοτοσικλετιστής που συγκρούστηκε με ταξί – Συνελήφθη ο 39χρονος οδηγός
Ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα με θύμα έναν 35χρονο οδηγό μηχανής σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (30.11) στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Καραμανλή με Πατριάρχου Γρηγορίου. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το ταξί που οδηγούσε ένας 39χρονος άνδρας συγκρούστηκε με τη μηχανή.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο του ατυχήματος προχώρησαν επί τόπου στη σύλληψη του οδηγού ταξί. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία Θεσσαλονίκης.

