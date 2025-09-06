Τραγωδία στη Λήμνο: Νεκρός 45χρονος δικυκλιστής σε τροχαίο δυστύχημα

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 6/9 στην Λήμνο και συγκεκριμένα στην επαρχιακή οδό που συνδέει τη Μύρινα με τον Μούδρο, στο ύψος του Λιβαδοχωρίου.

Σύμφωνα, με το limnoslive ένας 45χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς στην προσπάθεια του να παρακάμψει ένα προπορευόμενο ΙΧ έχασε τον έλεγχο της μηχανής του με αποτέλεσμα να ανατραπεί και ο άτυχος άνδρας να χάσει τη ζωή του.

Η Τροχαία Μύρινας έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.