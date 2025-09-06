Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λήμνο: Νεκρός 45χρονος δικυκλιστής σε τροχαίο δυστύχημα

Η Τροχαία Μύρινας έχει αναλάβει την προανάκριση

Τραγωδία στη Λήμνο: Νεκρός 45χρονος δικυκλιστής σε τροχαίο δυστύχημα
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 6/9 στην Λήμνο και συγκεκριμένα στην επαρχιακή οδό που συνδέει τη Μύρινα με τον Μούδρο, στο ύψος του Λιβαδοχωρίου.

Σύμφωνα, με το limnoslive ένας 45χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς στην προσπάθεια του να παρακάμψει ένα προπορευόμενο ΙΧ έχασε τον έλεγχο της μηχανής του με αποτέλεσμα να ανατραπεί και ο άτυχος άνδρας να χάσει τη ζωή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τροχαία Μύρινας έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ