Το μεγαλύτερο αεροσκάφος του κόσμου στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έγινε χθες μάρτυρας ενός γεγονότος που δύσκολα θα ξεχάσει κανείς: το θρυλικό Antonov An-225 Mriya, το μεγαλύτερο αεροσκάφος στον κόσμο, προσγειώθηκε στην Αθήνα, αφήνοντας το κοινό άφωνο. Ο φακός του DEBATER κατέγραψε αποκλειστικές εικόνες που αποτυπώνουν κάθε πτυχή του τεράστιου αυτού «θηρίου» του ουρανού.

Τα νούμερα που κόβουν την ανάσα

• Μήκος: 84 μέτρα — σχεδόν όσο 2 γήπεδα ποδοσφαίρου μαζί

• Άνοιγμα φτερών: 88,4 μέτρα — μεγαλύτερο από ένα γιγάντιο ουρανοξύστη 25 ορόφων

• Μέγιστο βάρος απογείωσης: 640 τόνους — ισοδυναμεί με 100 ελέφαντες μαζί

• Κινητήρες: 6 πανίσχυροι turbofan, αρκετοί για να σηκώσουν ένα μικρό χωριό στον αέρα

Οπτικές συγκρίσεις που σοκάρουν

• Μέσα στο An-225 χωράνε δύο Boeing 747 πλάι-πλάι, με χώρο ακόμα και για τον διάδρομο τους.

• Το άνοιγμα των φτερών του είναι σχεδόν διπλάσιο από ένα αμερικανικό γήπεδο μπέιζμπολ.

• Το βάρος που μπορεί να σηκώσει είναι μεγαλύτερο από το συνολικό βάρος 150 αυτοκινήτων.

• Αν το βάζαμε όρθιο, το An-225 θα ήταν ψηλότερο από 8 λεωφορεία το ένα πάνω στο άλλο.

Τι τον κάνει μοναδικό

• Αρχικά σχεδιασμένο για το σοβιετικό διαστημικό λεωφορείο Buran, σήμερα μεταφέρει βαριά φορτία σε όλο τον κόσμο.

• Μπορεί να μεταφέρει ολόκληρα τρένα, βαριά μηχανήματα και ακόμα και διαστημικά οχήματα.

• Είναι το μόνο αεροσκάφος που συνδυάζει μέγεθος και ταχύτητα, παραμένοντας ασφαλές και λειτουργικό.

Η εμπειρία στο έδαφος

• Καθώς προσγειωνόταν, ο ήχος των κινητήρων του θύμιζε βροντή από άλλο πλανήτη, αφήνοντας το κοινό άφωνο.

• Οι φωτογραφίες του DEBATER δείχνουν τα τεράστια πτερύγια, το κολοσσιαίο σώμα και την αδιαμφισβήτητη παρουσία του στο διάδρομο απογείωσης.

• Το πλήρωμα και οι τεχνικοί του αεροδρομίου περιέγραψαν την εμπειρία ως «σαν να βλέπεις ένα κινούμενο μνημείο της αεροναυπηγικής».

Το Antonov An-225 δεν είναι απλά το μεγαλύτερο αεροσκάφος του κόσμου. Είναι ένα σύμβολο της ανθρώπινης δημιουργικότητας και της επιμονής να ξεπερνάμε τα όρια του δυνατού. Όποιος το βλέπει από κοντά καταλαβαίνει αμέσως γιατί χαρακτηρίζεται ως το «θηρίο του ουρανού».

Με την αποκλειστική κάλυψη του DEBATER, οι Έλληνες και όχι μόνο είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά αυτό το τεχνολογικό θαύμα και να θαυμάσουν ένα έργο που συνδυάζει μέγεθος, δύναμη και μοναδικότητα — ένα πραγματικό γιγαντιαίο θαύμα στον ουρανό και στο έδαφος.