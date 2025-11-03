Το κύκλωμα των VIP διακινητών: Μετανάστες σε θαλαμηγούς – βιτρίνα και χρέωση έως 10.000 ευρώ το άτομο

Ένα οργανωμένο σχέδιο παράνομης μεταφοράς μεταναστών, κάτω από τον μανδύα της χλιδής και των πάρτι σε πολυτελή γιοτ, ξεσκέπασαν οι ελληνικές Αρχές.

Στο επίκεντρο της έρευνας είναι ένας 37χρονος Σύρος, ο οποίος συνελήφθη μετά από επιχείρηση του Λιμενικού που βασίστηκε σε πληροφορίες της ΕΥΠ.

Μάλιστα ο 37χρονος είχε στην κατοχή του σουηδικό διαβατήριο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Αρχές καταζητούσαν έναν άνδρα που «κυνηγούσαν» και οι γερμανικές αρχές. Ο ίδιος φέρεται να ήταν ο αρχηγός σε ένα τεράστιο διεθνές κύκλωμα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες από τα παράλια της Τουρκίας σε Μύκονο και Σαντορίνη. Το κόστος της κάθε «διαδρομής» ξεκινούσε από 8.000 ευρώ κι έφτανε ακόμα και τις 10.000 ευρώ το άτομο.

Για να αποφύγει τον εντοπισμό των Αρχών, ο 37χρονος είχε επινοήσει ένα ευφυές σχέδιο καμουφλάζ. Κάθε μεταφορά μεταναστών παρουσιαζόταν ως πολυτελής θαλάσσια εκδρομή, με ταχύπλοα σκάφη υψηλών προδιαγραφών να δίνουν την εντύπωση ιδιωτικών περιηγήσεων εύπορων τουριστών.

Στα καταστρώματα στήνονταν «κοκτέιλ πάρτι» με τη συμμετοχή γυναικών που υποδυόνταν τις καλεσμένες, ενώ στα αμπάρια, καλά κρυμμένοι, βρίσκονταν οι μετανάστες που πλήρωναν αδρά για το επικίνδυνο ταξίδι.

Η δράση του δεν περιοριζόταν στη θάλασσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 37χρονος είχε εγκατασταθεί μόνιμα σε πολυτελή βίλα στα νότια προάστια της Αθήνας, απ’ όπου συντόνιζε το κύκλωμα.

Ζούσε μέσα στη χλιδή, οδηγώντας ακριβά αυτοκίνητα και ντυμένος με επώνυμες μάρκες, ενώ είχε γίνει γνώριμη φιγούρα στα στέκια της αθηναϊκής νύχτας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Αρχών

Την 01/11/2025 στελέχη της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) και του γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, συνέλαβαν έναν αλλοδαπό υπήκοο Συρίας με σουηδικό διαβατήριο για τον οποίο είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως και αναζητούταν. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατ΄ οίκον έρευνα από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, όπου κατασχέθηκαν μέσα αποθήκευσης δεδομένων.

Ο ανωτέρω αλλοδαπός εμπλέκεται στην οργάνωση παράνομων μεταφορών μεταναστών από τις τουρκικές ακτές σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου και ακολούθως στην μεταφορά αυτών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελώντας μάλιστα αρχηγικό μέλος του εν λόγω κυκλώματος. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών/ Τμήμα Εκτέλεσης Ποινών, όπου κρίθηκε προφυλακιστέος.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε κατόπιν επιστάμενων ερευνών, υπό το συντονισμό της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε στενή συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). Η Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ. σε συνεργασία με την Ε.Υ.Π. και την Λιμενική Αρχή Πειραιά, αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη συμμετοχή και έτερων ατόμων στην εν λόγω υπόθεση, όπως επίσης και την συνεργασία με μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.