ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις ανήλικοι γρονθοκόπησαν 16χρονο στην Καλαμαριά

Σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων

Θεσσαλονίκη: Τρεις ανήλικοι γρονθοκόπησαν 16χρονο στην Καλαμαριά
DEBATER NEWSROOM

Τρεις νεαροί, ηλικίας 15, 16 και 17 ετών κατηγορούνται πως έβρισαν, χαστούκισαν και γρονθοκόπησαν έναν 16χρονο στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 15χρονο και τον 17χρονο, ενώ ταυτοποίησαν τα στοιχεία του 16χρονου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και εξύβριση.

Την υπόθεση διερευνούν αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαμαριάς.

ΕΛΛΑΔΑ

