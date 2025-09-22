Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: «Μου έκανε παρατήρηση για την καθαριότητα και θόλωσα» – Σοκάρει η ομολογία του 50χρονου

Ανατριχίλα προκαλούν όσα ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ο 50χρονος άνδρας από τη Θεσσαλονίκη που το περασμένο Σάββατο (20.09) σκότωσε την 59χρονη αδερφή του τυλίγοντας μία σακούλα γύρω από τον λαιμό της.

«Μου μίλησε πάλι άσχημα και θόλωσα», ήταν τα πρώτα λόγια του. Όπως έγραφε το DEBATER, ο 50χρονος αφού σκότωσε την αδερφή του σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, στη συνέχεια κάλεσε τις αστυνομικές Αρχές και ομολόγησε την πράξη του.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News» ο 50χρονος άνδρας πρόβαλε ως δικαιολογία για την πράξη του την ψυχική του φόρτιση, αλλά και τους συχνούς καυγάδες με την αδερφή του.

«Στη διαδρομή από το νοσοκομείο για το σπίτι δέχτηκα τηλεφωνική κλήση από τη σύζυγο μου και την ενημέρωσα ότι θα διανυκτερεύσω στο σπίτι της αδελφής μου. Αυτή αντέδρασε με θυμό λέγοντας μου να πάρω τα πράγματα μου και να μείνω μόνιμα με την αδελφή μου. Αυτό με τάραξε», παραδέχθηκε.

Η στιγμή του εγκλήματος

Στη συνέχεια περιέγραψε τη στιγμή που έφτασε στο διαμέρισμα και διέπραξε την εγκληματική του πράξη. «Όταν έφτασα στο σπίτι της αδελφής μου, η οποία είχε εμμονή με την καθαριότητα και φοβόταν τα μικρόβια, μου μίλησε και πάλι πολύ έντονα και με άσχημο τρόπο γιατί πάτησα με τις κάλτσες μου εκεί που άφησα τα παπούτσια μου», ανέφερε.

«Στη συνέχεια, μου επιτέθηκε πολύ έντονα λεκτικά για ένα σχαράκι που βρισκόταν στην αποχέτευση της τουαλέτας. Εκείνη τη στιγμή θόλωσα εντελώς με όλα αυτά που μου έλεγε και σε συνδυασμό με τον καυγά που είχε προηγηθεί με τη σύζυγο μου ενήργησα χωρίς να συνειδητοποιήσω την πράξη μου», πρόσθεσε.

Η νεκροψία της 59χρονης από τη Θεσσαλονίκη

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Δευτέρα (22/09) η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της 59χρονης γυναίκας. Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο πόρισμα του ο ιατροδικαστής, η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Ωστόσο, πάλεψε έως την τελευταία στιγμή να ξεφύγει από τον βρόγχο, που είχε δημιουργήσει στον λαιμό της ο αδελφός της, όπως αποδεικνύουν και τα σημάδια πάλης που εντοπίστηκαν.

Ασφυκτικός και γρήγορος ήταν ο θάνατος της 59χρονης. Η δολοφονία έγινε το πρωί του περασμένου Σαββάτου, όταν ο ίδιος ο 50χρονος την έπνιξε τυλίγοντας γύρω από τον λαιμό της μια σακούλα σούπερ μάρκετ στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη.

Στη συνέχεια ειδοποίησε την αστυνομία και τους είπε ότι η αδελφή του είναι νεκρή. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί ομολόγησε και με απόλυτη ηρεμία τους ακολούθησε στο αστυνομικό τμήμα.