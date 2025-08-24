Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 38χρονος που άρπαξε υποστυλώματα από νεοαναγειρόμενη οικοδομή

Θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα

ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ένας 38χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη την ώρα που έκλεβε μεταλλικά υποστυλώματα σιδερόβεργες και σκυρόδεμα από εργοτάξιο οικοδομής.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, στο πλαίσιο περιπολίας τους για την αστυνόμευση της περιοχής του Ευόσμου, εντόπισαν και συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω τον 38χρονο, ο οποίος αφαίρεσε από εργοτάξιο νεοαναγειρόμενης οικοδομής, πέντε μεταλλικά υποστυλώματα, σιδερόβεργες, σκυρόδεμα βάρους 20 κιλών και μία εργαλειοθήκη με διάφορα εργαλεία, τα οποία τοποθέτησε σε τρίκυκλο προκειμένου να τα μεταφέρει.

Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στον μηχανικό-υπεύθυνο του έργου, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΕΛΛΑΔΑ

