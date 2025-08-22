Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε συνεργείο στα Λαγυνά – Ζημιές χωρίς κινδύνους για κατοικίες (εικόνες, βίντεο)

Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε συνεργείο αυτοκινήτων στα Λαγυνά, στον δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και κατασβέστηκε από τους 15 πυροσβέστες που επιχείρησαν στο σημείο με 6 οχήματα.

Δεν κινδύνευσε παρακείμενη επιχείρηση, ενώ δεν υπάρχουν κατοικίες κοντά στο συνεργείο.