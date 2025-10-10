Θεσσαλονίκη: Οπαδός του Ηρακλή είχε Τοκάρεφ σε οπαδική συγκέντρωση – Συνελήφθη 26χρονος με “βαρύ” ποινικό παρελθόν (Εικόνες)

Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξε οπαδός του Ηρακλή που εντοπίστηκε να φέρει όπλο τύπου Τοκάρεφ σε οπαδική συγκέντρωση του “Γηραιού” στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, o 26χρονος με καταγωγή από την Αλβανία προσπάθησε να ξεφορτωθεί το όπλο το οποίο είχε 5 φυσίγγια σε δέντρο πλησίον του σημείο που γινόταν η εκδήλωση των οπαδών του Ηρακλή.

Ειδικότερα, στελέχη της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, εντόπισαν το πιστόλι ανάμεσα σε φύλλα δέντρων, στην συμβολή των οδών Μακεδονομάχων και Σκουφά στο Ασβεστοχώρι της Θεσσαλονίκης. Είχαν μεταβεί στην περιοχή το βράδυ της Πέμπτης καθώς στο σημείο υπήρχε εκδήλωση οπαδών του Ηρακλή, δίπλα σε ανενεργό οπαδικό σύνδεσμο της ομάδας.

Αφού οι αστυνομικοί εντόπισαν το πιστόλι, προχώρησαν στην προσαγωγή 32 ατόμων που συμμετείχαν στην εκδήλωση προκειμένου να εντοπιστεί ο κάτοχος του. Μετά την εξακρίβωση στοιχείων και λήψη αποτυπωμάτων διαπιστώθηκε πως το πιστόλι ανήκε στον 26χρονο.

Όπως διαπιστώθηκε ο 26χρονος είχε απασχολήσει για πλήθος αδικημάτων τις αρχές, όπως, ληστεία, κλοπές, εκβίαση, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, παράνομη απόκτηση άυλων μέσων πληρωμής, παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών απειλή, αρπαγή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξύβριση.

Μάλιστα, σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν 8,31 γραμμάρια κάνναβης.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.