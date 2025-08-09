Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Θεσσαλονίκη: Νεαροί πιάστηκαν στα χέρια στα Λαδάδικα – Πέντε τραυματίες

Λίγο μετά τις τέσσερις τα ξημερώματα, δυο ομάδες νεαρών πιάστηκαν στα χέρια

DEBATER NEWSROOM

Επεισόδιο με ξυλοδαρμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκης. Λίγο μετά τις τέσσερις, δυο ομάδες νεαρών πιάστηκαν στα χέρια με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ πέντε άτομα.

Οι τέσσερις νεαροί πήραν εξιτήριο, ο ένας από τους τραυματίες εξακολουθεί να νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.

Η Αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές ατόμων στο Τμήμα Ασφάλειας Λευκού Πύργου, ωστόσο δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι.

