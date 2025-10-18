Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Θεσσαλονίκη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Περαία – 36 έλεγχοι και 30 οχήματα

Καταγράφηκαν 18 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και προσαγωγές τριών ατόμων

Θεσσαλονίκη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Περαία – 36 έλεγχοι και 30 οχήματα
Συνολικά 36 άτομα και 30 οχήματα ελέγχθηκαν στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης σε οικισμό της Περαίας το πρωί της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, με τη συνδρομή συναδέλφων τους της ίδιας Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων ‘Αμεσης Δράσης, Αστυνομίας, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά 37 άτομα και 30 οχήματα ενώ κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έγινε η προσαγωγή τριών ατόμων, διαπιστώθηκαν 18 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. με ταυτόχρονη βεβαίωση των προβλεπόμενων διοικητικών ποινών, ενώ ακινητοποιήθηκαν και 13 οχήματα.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης με τη συνδρομή υπαλλήλων συνεργείου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. διαπιστώθηκαν και τέσσερις περιπτώσεις ρευματοκλοπής ενώ σύμφωνα με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκη παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του νομού.

