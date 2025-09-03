Θεσσαλονίκη: Κακοποιοί ακινητοποίησαν 26χρονη μέσα στο σπίτι της – Προσπάθησαν να τραυματίσουν αστυνομικούς με σύριγγες

Τον απόλυτο τρόμο βίωσε μια 26χρονη στη Θεσσαλονίκη όπου δύο άνδρες την ακινητοποίησαν μέσα στο ίδιο της το σπίτι, με την αστυνομία να παρεμβαίνει την κατάλληλη στιγμή και να συλλαμβάνει τους δύο δράστες.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το βράδυ της Τρίτη, λίγο μετά τις 11, το κέντρο επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας ζητάει από σταθμούς της Άμεσης Δράσης, που κινούνται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να μεταβούν σε πολυκατοικία που βρίσκεται στην οδό Οδυσσέως. Ένοικος διαμερίσματος κατήγγειλε στο 100 ότι είδε από το «μάτι» της εισόδου του ένα ύποπτο άτομο.

Σε λίγα λεπτά σταθμεύουν μπροστά από την πολυκατοικία δύο περιπολικά της Άμεσης Δράσης. Το πλήρωμα του πρώτου περιπολικού ανεβαίνει από τις σκάλες στον έβδομο όροφο της πολυκατοικίας, αναζητώντας το ύποπτο άτομο, χωρίς να εντοπίσουν κάτι. Αφού έλεγξαν ξανά κι επιχείρησαν να φύγουν, καφνικά ακούγεται ένας θόρυβος. Ακούγεται ένα βογγητό πίσω από την πόρτα ενός διαμερίσματος. Τρέχουν προς τα εκεί και χτυπούν την πόρτα με δύναμη. Τότε η γυναικεία φωνή ακούστηκε ξεκάθαρα να φωνάζει: «Βοήθεια, βοήθεια!».

«Αστυνομία! Ανοίξτε την πόρτα» φώναξε ο ένας αστυνομικός. Δευτερόλεπτα αργότερα η πόρτα άνοιξε και ένας άντρας με ένα φανελάκι δεμένο στο πρόσωπο βγήκε από αυτήν. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν αμέσως. Πίσω του έτρεξε μια νεαρή γυναίκα. Υπήρχε και δεύτερος δράστης, ο οποίος κρύφτηκε στην τουαλέτα. Οι αστυνομικοί τον έβγαλαν έξω και του πέρασαν χειροπέδες με τη βοήθεια των συναδέλφων τους που είχαν σπεύσει για να βοηθήσουν.

Η 26χρονη κοπέλα ευχαρίστησε ανακουφισμένη τους αστυνομικούς για την επέμβασή τους. Κανείς δεν ξέρει τι θα είχε συμβεί αν το συγκεκριμένο πλήρωμα της Άμεσης Δράσης δεν βρισκόταν στον έβδομο όροφο την κατάλληλη στιγμή.

Η νεαρή περίμενε επίσκεψη από φίλους της. Είχε επικοινωνήσει μαζί τους τηλεφωνικά και της είπαν ότι φτάνουν από λεπτό σε λεπτό. Άκουσε το ασανσέρ και θεώρησε ότι έφτασαν οι φίλοι της. Άφησε την πόρτα μισάνοιχτη και συνέχισε να κάνει ότι έκανε πριν ανοίξει την πόρτα. Η παρέα της δεν είχε φτάσει ακόμη. Οι δύο κακοποιοί βρήκαν την πόρτα ανοιχτή και μπούκαραν στο διαμέρισμα της 26χρονης. Ο ένας την έπιασε από το κεφάλι, κλείνοντάς της το στόμα. Ο δεύτερος άρχισε να ψάχνει στο διαμέρισμα. Η άτυχη κοπέλα άκουσε τα βήματα των αστυνομικών και βρήκε το θάρρος να ζητήσει βοήθεια.

Οι αδίστακτοι θύτες οδηγήθηκαν στο κρατητήριο του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου. Εκεί πήγε και η 26χρονη μαζί με την παρέα της για να δώσει κατάθεση. Σήμερα οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της απόπειρας ληστείας, της πρόκλησης σωματικής βλάβης, της παράνομης κατακράτησης και της απείθειας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν δύο άτομα για απόπειρα ληστείας σε οικία γυναίκας

Η άμεση κινητοποίηση και ο επαγγελματισμός πληρωμάτων περιπολικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων που εμπλέκονται σε περίπτωση απόπειρας ληστείας σε οικία γυναίκας.

Πρόκειται για άτομα ηλικίας 42 και 39 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για τα αδικήματα της απόπειρας ληστείας από κοινού, παράβασης του Νόμου περί όπλων, βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθειας και εξύβρισης.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, βραδινές ώρες χθες (02-09-2025) στο κέντρο της πόλης, οι ανωτέρω εισήλθαν σε διαμέρισμα που διαμένει 26χρονη, όπου ο 42χρονος της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο και έψαχνε για αντικείμενα αξίας, ενώ ο 49χρονος την ακινητοποίησε.

Όταν η 26χρονη κάλεσε σε βοήθεια, αστυνομικοί που είχαν προστρέξει άμεσα στο σημείο, ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τους ανωτέρω παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν, στο πλαίσιο της οποίας προσπάθησαν να τραυματίσουν αστυνομικούς με σύριγγες που κατείχαν.

Αστυνομικός που τραυματίστηκε κατά την ακινητοποίηση ενός εκ των συλληφθέντων μεταφέρθηκε στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε. για την παροχή Α’ βοηθειών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.