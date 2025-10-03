Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα – Στο νοσοκομείο άτομο με αναπνευστικά προβλήματα

Προήλθε από ηλεκτρική συσκευή

DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής 3/10 στη Θεσσαλονίκη σε διαμέρισμα σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thesspost.gr η φωτιά ξέσπασε από ηλεκτρική συσκευή σε διαμέρισμα στην οδό Καραολή με Δημητρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, έσβησε προ αφίξεως της Πυροσβεστικής, ενώ ένα άτομο υπέστη αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

