Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα – Στο νοσοκομείο άτομο με αναπνευστικά προβλήματα

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής 3/10 στη Θεσσαλονίκη σε διαμέρισμα σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thesspost.gr η φωτιά ξέσπασε από ηλεκτρική συσκευή σε διαμέρισμα στην οδό Καραολή με Δημητρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, έσβησε προ αφίξεως της Πυροσβεστικής, ενώ ένα άτομο υπέστη αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.