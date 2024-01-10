Θεσσαλονίκη: Ενώπιον του ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία της 41χρονης εγκύου

Στη Θεσσαλονίκη, το κατώφλι του 4ου τακτικού ανακριτή θα περάσουν σήμερα (10/01) ο 39χρονος σύντροφος και ο 34χρονος φίλος του, που συνελήφθησαν για τη δολοφονία της 41χρονης εγκύου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες (09/01) ο εισαγγελέας άσκησε στους δύο κατηγορούμενους ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Σύμφωνα με την απαγγελθείσα ποινική δίωξη αντιμετωπίζουν τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της διακοπής κύησης, της ληστείας (όλες κατά συναυτουργία), όπως επίσης της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες μέρες.

Βίντεο ντοκουμέντο λίγο πριν τη δολοφονία της 41χρονης εγκύου από τον σύντροφό της

Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας λίγο πριν τη δολοφονία της 41χρονης εγκύου από τον σύντροφο της στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα σε αυτό το βίντεο φαίνεται το ζευγάρι να προχωράει πιασμένο χέρι – χέρι στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στις έντεκα παρά είκοσι το βράδυ λίγες ώρες πριν ο σύντροφος της την δολοφονήσει.

Το ζευγάρι παράλληλα φαίνεται να προχωράει χαλαρό στον δρόμο μην δείχνοντας το τι θα συμβεί τελικά και την ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε.

