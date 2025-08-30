Θεσσαλονίκη: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 76χρονη στην Αγία Τριάδα
Η κολυμβήτρια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 76χρονη κολυμβήτρια από τη θαλάσσια περιοχή Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη.
Η 76χρονη εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από ελικόπτερο του Λιμενικού και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος».
