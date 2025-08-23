Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 44χρονος γρονθοκόπησε την 26χρονη ανιψιά του και την έπιασε από τον λαιμό

Κατηγορείται ότι πρόσβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια της

Θεσσαλονίκη: 44χρονος γρονθοκόπησε την 26χρονη ανιψιά του και την έπιασε από τον λαιμό
Στη σύλληψη ενός 44χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος 26χρονης ημεδαπής γυναίκας.

Οι δυο τους έχουν συγγενική σχέση καθώς πρόκειται για θείο και ανιψιά και το περιστατικό έλαβε χώρα στον οικισμό Τσαϊρια. Ο θείος κατηγορείται πως αφού πρόσβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια της 26χρονης, την έπιασε από τον λαιμό και τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΛΛΑΔΑ

