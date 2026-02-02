Συναγερμός για 16χρονη στη Νέα Σμύρνη

Στην περιοχή της Νέας Σμύρνης έχει σημάνει συναγερμός μετά την εξαφάνιση της 16χρονης Ελευθερίας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε ότι η έφηβη Ελευθερία Σ. χάθηκε το Σάββατο (31/01), περίπου στις 13:00, ενώ βρισκόταν σε χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στην περιοχή.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, Δευτέρα (02/02) και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Ελευθερία Σ. έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,70 και είναι εύσωμη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας, ζακέτα γκρι-ροζ και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το

Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.