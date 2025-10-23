Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
Σφοδρή βροχόπτωση έπληξε την Πάρο: Έριξε 15 χιλιοστά νερού μέσα σε 15 λεπτά – Δείτε Βίντεο

Το φαινόμενο είχε ένταση

DEBATER NEWSROOM

Σφοδρή βροχόπτωση έπληξε το μεσημέρι της Πέμπτης (23.10) την Πάρο, με τη βροχή να έχει διάρκεια 15 λεπτών και το φαινόμενο να είναι αρκετά έντονο.

Σύμφωνα με το parianostypos.gr, μέσα σε αυτά τα 15 λεπτά καταγράφηκαν 15 χιλιοστά βροχής, ενώ, αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις το δεύτερο μήνα του Φθινοπώρου ο υετός του Οκτωβρίου στην Πάρο έχει φτάσει τα 80 χιλιοστά.

Δείτε εικόνα από το σημείο:

@manolisroussos33 Χαμός από βροχή…#paros #rain #october ♬ Σαν περπατάς παραπατάς – Live – Κώστας Τσαρουχάς
