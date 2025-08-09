Σαντορίνη: Εργαζόμενος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε πισίνα
Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρχές
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας 45χρονος άνδρας από τη Μεσοποταμία Καστοριάς βρήκε τραγικό θάνατο τα ξημερώματα στη Σαντορίνη.
Ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο του νησιού, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην πισίνα.
Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρχές, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις