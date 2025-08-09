Σαντορίνη: Εργαζόμενος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε πισίνα

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας 45χρονος άνδρας από τη Μεσοποταμία Καστοριάς βρήκε τραγικό θάνατο τα ξημερώματα στη Σαντορίνη.

Ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο του νησιού, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην πισίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρχές, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς.