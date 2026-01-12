Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Προβλήματα στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού (βίντεο)

Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί γύρω από τους δρόμους της γέφυρας της Βαρυπόμπης μετά την ακινητοποίηση φορτηγού στο σημείο.

Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, το φορτηγό “κόλλησε” πάνω στην στροφή με αποτελέσμα να κλείσει τον δρόμο και να δημιουργήσει δυσχέρεια στη κίνηση των οχημάτων.

