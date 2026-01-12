Προβλήματα στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού (βίντεο)
Δείτε το βίντεο
Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί γύρω από τους δρόμους της γέφυρας της Βαρυπόμπης μετά την ακινητοποίηση φορτηγού στο σημείο.
Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, το φορτηγό “κόλλησε” πάνω στην στροφή με αποτελέσμα να κλείσει τον δρόμο και να δημιουργήσει δυσχέρεια στη κίνηση των οχημάτων.
Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο:
