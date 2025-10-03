Πάρος: Έγκλημα πάθους η δολοφονία του 40χρονου; Βρέθηκε άγρια μαχαιρωμένος στο κρεβάτι του

Διαστάσεις θρίλερ παίρνει η άγρια δολοφονία του 40χρονου Αφγανού, που βρέθηκε σήμερα γύρω στις 7 το πρωί νεκρός στο σπίτι του στη Νάουσα της Πάρου.

Τον 40χρονο εργάτη εντόπισε μέσα σε μια λίμνη αίματος, άγρια μαχαιρωμένο, ο ηλεκτρολόγος με τον οποίο δούλευε.

Ο εργοδότης του άτυχου άνδρα τον αναζητούσε στα τηλεφώνα κι αφού δεν απαντούσε πήγε να τον αναζητήσει στο σπίτι του, όπου βρέθηκε μπροστά σε ένα αποτρόπαιο σκηνικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, o άνδρας ήταν νεκρός πάνω στο κρεβάτι, έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές. Μάλιστα, το άψυχο σώμα του ήταν σκεπασμένο και έφερε τραύματα στον θώρακα και την κοιλιακή χώρα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις της Αστυνομίας είναι ότι ίσως πρόκειται για σεξουαλικό έγκλημα. Στο σπίτι δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης ή ενδείξεις ότι υπήρξε κάποιος τσακωμός, κάτι που δείχνει ότι ο δολοφόνος είχε πρόσβαση στο σπίτι του θύματος.

Σε κάθε περίπτωση, οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται, ώστε να ταυτοποιηθεί και να συλληφθεί ο δράστης της στυγερής δολοφονίας.