ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις νέες προφυλακίσεις – Ελεύθεροι ο λογιστής και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος

Σε τρεις ακόμη προφυλακίσεις προχώρησαν οι Αρχές για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, φτάνοντας συνολικά στις 13.

Συγκεκριμένα, στους προσωρινά κρατούμενους είναι ένας απασχολούμενος με ψευδή στοιχεία για τις επιδοτήσεις αλλά και δυο άτομα που είχαν ενεργό ρόλο στο κύκλωμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκεί και πέρα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο λογιστής αλλά και ο πατέρας του φερόμενου επικεφαλής του κυκλώματος. Ένας ακόμη κατηγορούμενος παραμένει στο νοσοκομείο, όπου θα μεταβούν ο ανακριτής και η εισαγγελέας προκειμένου να λάβουν την απολογία του.

Στην απολογία του ο λογιστής απέδωσε την εμπλοκής του σε συνεργάτη τού γραφείου του, αρνούμενος πως εντοπίστηκε στις έρευνες που έγιναν στο σπίτι του, οτιδήποτε παράνομο.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Είχα έναν συνεργάτη στο γραφείο ο οποίος συνεργαζόταν με έναν μεσίτη αγροτικών εκτάσεων. Εκείνος έκανε τις αλλαγές στα Ε9. Μόλις το συνειδητοποίησα το διόρθωσα αμέσως. Από την πρώτη στιγμή έθεσα τα στοιχεία ενώπιον των Αρχών. Δεν έκανα ποτέ αγροτικές δηλώσεις ο ίδιος. Δεν βρέθηκε τίποτα παράνομο στο σπίτι μου, ούτε ποτέ απέκτησα χρήματα από τις επιδοτήσεις» φέρεται να ισχυρίζεται ο λογιστής.

Ενώπιον του ανακριτή ο πατέρας τού φερόμενου αρχηγού, είπε πως δεν γνώριζε τίποτα από αυτά που καταλογίζονται στον γιο του.

«Μεγάλωσα μόνος μου τα παιδιά μου, δουλεύοντας 40 χρόνια επί 15 ώρες την ημέρα, ως αγρότης. Δε θέλω να πιστέψω αυτά που κατηγορείται ο γιος μου. Τώρα τα άκουσα κι εγώ πρώτη φορά» ανέφερε.

Ο κατηγορούμενος είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Την ευθύνη για την εμπλοκή τους στην υπόθεση απέδωσαν σε πράξεις μεσίτη, κατά τις απολογίες τους δύο κατηγορούμενοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ένας από αυτούς που καταγράφεται σε δηλώσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως ιδιοκτήτης αγροτεμαχίων τα οποία εκμίσθωνε σε μέλη του κυκλώματος είπε: «Κατηγορούμαι άδικα, επειδή δεν έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί υπαίτιοι. Εμπιστεύτηκα έναν μεσίτη, στον οποίο έδωσα τους κωδικούς τού taxisnet, προκειμένου να με βοηθήσει να υποβάλλω αίτηση ως νέος αγρότης. Εκείνος, χωρίς τη γνώση μου, καταχώρισε ψευδώς αγροτεμάχια στο όνομά μου. Με διαβεβαίωσαν πως όλα ήταν νόμιμα».

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, επαγγελματίας αγρότης επί 40 χρόνια στην Πέλλα, εμφανίζεται να έχει δηλώσει στοιχεία για εκτάσεις που υποτίθεται ότι μίσθωνε. «Καλλιεργώ 800 στρέμματα και ζω αποκλειστικά από τη γη. Απευθύνθηκα σε έναν μεσίτη για να μου βρει επιπλέον εκτάσεις ώστε να αυξήσω την παραγωγή μου. Μου υπέδειξε αγροτεμάχια, τα καλλιέργησα κανονικά και πλήρωσα όλα τα έξοδα. Έχω προσκομίσει όλα τα παραστατικά και τα τιμολόγια εσόδων-εξόδων, ωστόσο δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη» είπε στον δικαστικό λειτουργό ο αγρότης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την τελευταία απολογία κατηγορούμενου ο οποίος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο. Έτσι θα μεταβούν εκεί ανακριτής και εισαγγελέας.