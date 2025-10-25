ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκαν άλλοι δύο κατηγορούμενοι – Δήλωναν ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια

Ακόμη δύο κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι από τα Γιάννενα που φέρεται να δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων.

Συνολικά 4 από τους 12 κατηγορουμένους που απολογήθηκαν στον Ευρωπαίο ανακριτή, οδηγήθηκαν στη φυλακή. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο Ευρωπαίος ανακριτής και η Ευρωπαία εισαγγελέας έδειξαν τον δρόμο της φυλακής σε 53χρονη κατηγορούμενη που απολογήθηκε ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Η γυναίκα δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα το εμπόριο. Αντιμέτωπες με κατηγορίες για την υπόθεση, είναι και οι κόρες τής προσωρινά κρατούμενης γυναίκας, οι οποίες έχουν απολογηθεί και έχουν αφεθεί ελεύθερες.

Επίσης, κρίθηκε προφυλακιστέος ένας κατηγορούμενος με συγγενική σχέση με τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης.