ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 11 από τους 37 κατηγορούμενους για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν σήμερα μετά τις απολογίες τους οι 11 από τους συνολικά 37 κατηγορούμενους για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, ένας από τους κατηγορούμενους η απολογία του οποίου είχε προγραμματιστεί για σήμερα, ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι κινήθηκαν με νόμιμο τρόπο για να πάρουν τις επιδοτήσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι μερικοί από τους κατηγορούμενους υποστήριξαν ότι έλαβαν επιδοτήσεις από 500 έως 1000 ευρώ ως νέοι αγρότες.

«Ακολούθησα όλες τις νόμιμες διαδικασίες ώστε να επιδοτηθώ ως νέος αγρότης. Έλαβα επιδότηση 800€…», υποστήριξε σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ένας από τους κατηγορούμενος που εργάζεται ως μάγειρας.

«Έπρεπε να εργαστώ παράλληλα για να τα βγάλω πέρα. Εργαζόμουν ως μάγειρας για 120 μέρες όπως προβλέπεται από το νόμο. Η αίτησή μου ως νέος αγρότης έχει εγκριθεί», συμπλήρωσε ενώπιον της ανακρίτριας.

«Έκανα τα χαρτιά μου κι έλαβα ένα πρώτο ποσό, ύψους λίγο πάνω από 500 ευρώ. Περίμενα να έρθουν και τα υπόλοιπα χρήματα, για να προχωρήσω την αγροτική μου δραστηριότητα, ωστόσο δεν τα έχω λάβει ακόμα. Εγώ προχώρησα σε μια πραγματική και νόμιμη συναλλαγή», πρόσθεσε.

Ελεύθερη η έγκυος κατηγορούμενη

Πρώτη απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας κατηγορούμενη που είναι έγκυος, καθώς χθες το απόγευμα κατά την διαδικασία για την χορήγηση προθεσμιών αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα αρνήθηκε τις κατηγορίες περιγράφοντας τι ακριβώς έγινε με την περίπτωση της και ποια πρόσωπα, τα οποία έχει ήδη μηνύσει όπως ισχυρίζεται, ενεπλάκησαν με δόλιους τρόπους.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Όπως απολογήθηκε η έγκυος, είναι αγρότισσα από το 2019 με κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού. «Έψαχνα εκτάσεις να νοικιάσω. Ένας μεσίτης αγροτικών εκτάσεων μου ανέφερε ότι βρήκε διαθέσιμες εκτάσεις και στη συνέχεια με παρέπεμψε σε έναν λογιστή ο οποίος θα αναλάμβανε το διαδικαστικό ζήτημα. Υπέβαλα αίτηση, θεωρώντας αυτονόητο ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Στη συνέχεια όμως, ενημερώθηκα ότι οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και συνειδητοποίησα ότι έπεσα θύμα από τον λογιστή και τον μεσίτη, τους οποίους μήνυσα για απάτη».

Αύριο (25.10) θα οδηγηθεί για απολογία η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων . Η απολογητική διαδικασία θα συνεχιστεί την Κυριακή και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα.