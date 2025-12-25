Ο Κηφισός γέμισε νερά και στους δρόμους του – Οι οδηγοί περνούσαν πάνω από μικρές λίμνες

Έντονα προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε την Αττική, με τον Κηφισό να συγκεντρώνει μεγάλες ποσότητες νερού και την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία να γίνεται με δυσκολία. Οι δρόμοι γύρω από τον ποταμό μετατράπηκαν σε αυτοσχέδιες λίμνες, με τους οδηγούς να κινούνται προσεκτικά, προσπαθώντας να αποφύγουν τα βαθιά νερά.

Σε βίντεο που κατέγραψε οδηγός, φαίνεται η στιγμή που προσπαθεί να ανέβει με το αυτοκίνητό της σε γέφυρα του Κηφισού, την ώρα που το οδόστρωμα είναι καλυμμένο από νερά της βροχής. Η εικόνα αποτυπώνει ξεκάθαρα τη δυσκολία της διέλευσης, αλλά και τον κίνδυνο που αντιμετώπισαν όσοι βρέθηκαν στο σημείο.

Παρότι ο Κηφισός είναι σε μεγάλο βαθμό μπαζωμένος, οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα το νερό να μην απορροφάται εύκολα, δημιουργώντας πλημμυρικά φαινόμενα τόσο στην κοίτη όσο και στους γύρω δρόμους. Σε ορισμένα σημεία, τα νερά λιμνάζαν, δυσκολεύοντας την ορατότητα και την ασφαλή οδήγηση.

Οι Αρχές συνέστησαν στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς παρόμοια προβλήματα ενδέχεται να εμφανιστούν ξανά με νέες βροχοπτώσεις.